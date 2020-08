Sport: qui pour aider Benzema contre City?

Sacré champion d’Espagne le mois dernier, le Real Madrid n’en a pas fini avec sa saison. Battus 1-2 en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City, les Merengues rendront visite aux Cityzens ce vendredi pour la manche retour. Revigorée par son titre sur la scène nationale, la Casa Blanca est largement en mesure de poser des problèmes aux Anglais, apparus fébriles à plusieurs reprises depuis la fin du confinement outre-Manche. La bande à Pep Guardiola a perdu à domicile contre Southampton (0-1) et chez les Blues de Chelsea en championnat (2-1). Les Skyblues ont aussi perdu en demi-finale de la FA Cup face à Arsenal (2-0).

Si Karim Benzema fait figure de leader offensif avec ses 26 buts toutes compétitions confondues cette saison, il sera certainement épaulé par le Belge Eden Hazard, enfin débarrassé de ses pépins physiques. Mais quel sera le troisième attaquant pour accompagner ce duo ? Trois noms ressortent: Isco, Valverde et Asensio. Trois profils différents. Le premier est un artiste, fin et technique. Le second est un guerrier, fougueux et infatigable. Enfin le troisième représente plutôt un alliage de vitesse et d’efficacité. Les deux Brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior, sans grande expérience de l’exigence du très haut niveau font clairement figure d’outsiders.

D’après le quotidien madrilène As, Federico Valverde aurait une légère avance. Cette saison, l’Uruguayen a démarré les matches à haute pression tels que les deux Clasicos face au Barça et le match aller contre City. Il assure un équilibre défensif à l’équipe, pouvant couvrir le couloir droit de Dani Carvajal lorsque celui-ci se montre offensif. Quant à Isco, bien qu’il n’est jamais considéré comme un titulaire à part entière, c’est indéniablement un chouchou de Zinedine Zidane. Cela a sauté aux yeux lors de toutes les campagnes européennes victorieuses. Il les a toutes jouées ! Tout comme Marco Asensio mais dans un rôle différent.

Il ne serait donc pas étonnant de voir Isco commencer la rencontre pour céder sa place au cœur du second acte à Asensio et puis voir en fin de compte Valverde évoluer plus bas au milieu… Verdict vendredi à l’Etihad Stadium.

Melv sage

