Sport: Ramos brise le rêve de Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo aurait appuyé la candidature de Sergio Ramos auprès des dirigeants de la Juventus, le capitaine du Real Madrid a réfuté ces rumeurs de départ vers la Vieille Dame.

Ces derniers jours, Sergio Ramos a fait le tour des médias espagnols. Le capitaine du Real Madrid aurait réclamé un bon de sortie auprès de son président. L’Espagnol aurait cultivé le désir d’aller voir ailleurs. Cristiano Ronaldo se serait d’ailleurs montré très enthousiaste lors de discussions en interne avec la Juventus pour un éventuel transfert du défenseur à la Vieille Dame. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce jeudi dans laquelle il a scellé son avenir qui devrait s’écrire pendant au moins une saison supplémentaire au Real Madrid, Ramos a nié tout départ vers le club bianconeri.

« Tant que le corps et l’âme m’accompagnent, je n’irais jamais autre part »

« La Juventus ? Mon heure n’est pas encore arrivée. Tant que le corps et l’âme m’accompagnent, je n’irais jamais autre part, ni même dans une équipe qui pourrait rivaliser avec le Real Madrid. Je suis le capitaine et je me sens aimé par mes équipiers. Aucun n’a cru en mon départ ». a confié Sergio Ramos dans des propos rapportés par RMC Sport.

