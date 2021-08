Sport: Saison terminée pour Rafael Nadal qui annonce son forfait

Saison terminée pour Rafael Nadal, le Majorquain a annoncé le vendredi dernier son forfait pour l’US Open jusqu’à la fin Août, il ne rejouerait plus donc jusqu’à la fin de la saison.

Le numéro 4 mondial, récent demi-finaliste de Roland Garos évoque une blessure au pied gauche qui l’ handicape depuis 2005.

Eliminé en huitièmes de finale au tournoi de Washington au début d’Août, il y était déjà apparu physiquement diminué et avait reconnu devoir, sur le court, « se battre contre un adversaire et la douleur ». Il s’était ensuite retiré du Masters 1 000 du Canada à Toronto et était rentré en Espagne.

»Je dois prendre du temps pour résoudre ce problème ou, au moins, améliorer la situation [si je veux pouvoir jouer] les prochaines années », a-t-il affirmé.

Nadal est le troisième joueur de premier plan à mettre prématurément un terme à sa saison pour cause de blessure après Roger Federer (genou), quintuple vainqueur à Flushing Medows, et Dominic Thiem (poignet), le tenant du titre à New York.

Le dernier Majeur de la saison sera donc privé de Federer et de Nadal pour la deuxième année d’affilée, entrouvrant un peu plus la porte à un exploit historique de Novak Djokovic qui tentera de décrocher le Grand Chelem après avoir remporté cette année l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

