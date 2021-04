Sport: Stephen Curry le premier joueur à dépasser les 200 millions de dollars au sein de la NBA

Le meneur de jeu des Warriors, Stephen Curry, devient le joueur le mieux payé de la NBA. A l’âge de 29 ans, il s’apprête à signer pour 201 millions de dollars sur les cinq prochaines saisons.

Stephen Curry enchaîne les records à la NBA

C’est en 2009 que Stephen Curry signe son premier contrat professionnel avec la NBA, pour un montant de 12,7 millions de dollars sur une durée de 4 ans.

Lors de la saison 2014-2015, il obtient le titre de champion NBA et le trophée de meilleur joueur de la saison. En 2015-2016 il remporte avec son équipe celui de la meilleure saison régulière de l’histoire avec 73 victoires et seulement 9 défaites. Enfin, mi-juin, les Warriors décrochent le titre 2017 en battant Cleveland 4 à 1.

Le meneur de l’équipe des Warriors de Golden State est par ailleurs connu pour avoir inscrit le plus de paniers à trois points entre 2013 et 2017.

Stephen Curry, le redoutable shooter à 3 points

Quelques minutes après l’ouverture officielle de la période des négociations des nouveaux contrats en NBA, Golden State propose un contrat à Stephen Curry de près de 201 millions de dollars sur 5 ans, soit près de 175,9 millions d’euros. Son agent Jeff Austin a confirmé l’information mais les Warriors n’ont pas encore communiqué.

Ce contrat fera de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA !

Un salaire mirobolant

Stephen Curry devient ainsi le premier joueur à dépasser les 200 millions de dollars au sein de la National Basketball Association. Il percevra plus de 40 millions de dollars par an, prenant la première place du classement à Cleveland Lebron James qui passera de 30,9 millions de dollars à 33,3 millions la saison prochaine.

Mais Curry n’est pas pour autant le sportif le mieux payé de la planète. En effet, ce titre revient au footballeur Christiano Ronaldo qui perçoit près de 58 millions de dollars par an, suivi par Lionel Messi avec 53 millions de dollars annuels.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Il se pourrait également que Russell Westbrook, élu meilleur joueur de la saison 2016-2017, obtienne un contrat tout aussi mirobolant dépassant les 200 millions de dollars.

Même si les salaires restent plafonnés pour éviter les surenchères, leur augmentation fulgurante s’explique par l’entrée en vigueur d’un nouveau contrat TV entre la NBA et ses partenaires télé. En effet, la ligue de basket qui percevait 930 millions de dollars par saison en reçoit actuellement près de 2,7 milliards !

Golden State propose un contrat à Stephen Curry de près de 201 millions de dollars sur 5 ans. Stephen Curry marquerait ainsi l’histoire de la NBA en devenant le premier joueur à dépasser les 200 millions de dollars. Il prendrait la première place du classement à Cleveland Lebron James.

sohealthy

Comments

comments