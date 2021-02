SPORT: Théo Zidane, fils de Zidane entre dans le Real Madrid

Real Madrid reacts during the La Liga Santander match between Real Madrid and Real Valladolid CF at Estadio Santiago Bernabeu on September 30, 2020 in Madrid, Spain. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors.

Alors que le Real Madrid doit faire face à une série de blessures, Zinédine Zidane a appelé son troisième fils dans la première équipe, pour suivre les traces d’Enzo et de Luca.

Après Enzo (25 ans) et Luca (22 ans), c’est au tour de Théo Zidane (18 ans). Zinédine Zidane a appelé son fils, Theo, dans l’équipe première du Real Madrid, suite à une série de blessures qui ont laissé le Français sans grand choix les jours de match ces dernières semaines.

Contre Getafe il y a une semaine, Madrid ne disposait que de 13 joueurs seniors, ce qui a obligé Zidane à remplir son banc avec des jeunes et deux gardiens. La situation ne s’est pas beaucoup améliorée lors de la victoire 2-0 contre Valence, avec seulement trois joueurs de champ seniors en réserve au Alfredo Di Stéfano.

Le troisième fils de Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real Madrid, milieu de terrain comme son père, s’est de nouveau entraîné avec les professionnels après l’avoir déjà fait au mois d’octobre 2019. Théo, bientôt 19 ans, il a joué pour l’équipe de France U17 (9 sélections), notamment lors du dernier Championnat d’Europe, dont il avait disputé la campagne de qualifications.

beninwebtv

Comments

comments