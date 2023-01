SPORT : Une seconde défaite synonyme d’élimination pour la Libye

Tout avait pourtant bien commencé pour les Chevaliers de la Méditerranée, rapidement en tête après un but contre son camp de Francsco Muchanga (0-1, 23e). Et les Libyens pensaient tenir leur succès… jusqu’au dernier quart d’heure. Moment choisi par Melque Alexandre pour égaliser d’une superbe frappe lointaine (1-1, 74e). Dans la foulée, Feliciano Joao Jone a donné l’avantage aux Mambas de la tête sur corner (2-1, 80e), avant le coup de grâce signé Lau King (3-1, 84e). Trois buts en 10 minutes, quel retournement de situation ! La réduction du score libyenne d’Anis Saltou durant le temps additionnel n’aura rien changé (3-2, 90e+3).

Après une première journée bien terne, ce match confirme que ce CHAN devient complètement fou, à l’instar du spectaculaire 3-3 entre le Mali et l’Angola la veille dans le groupe D. Pas de quoi consoler les Libyens, éliminés car deux équipes compteront forcément au moins 4 points ce soir dans ce groupe, quelle que soit l’issue d’Algérie-Ethiopie.

Une défaite difficile d’accepter pour Corentin Martins, d’autant plus que sa sélection était devant au score lors de la première mi-temps : ” Nous étions déjà vaincus. Nous avions une chance de marquer le deuxième blessure alors qu’on était supérieur, mais on n’a pas pu. et on a essayé de s’ajuster, mais on n’y est pas parvenu Pour nous, c’est une grosse perte.”

Corentin Martins regrette le manque de réaction de son équipe. “Il y a ceux qui disent que c’est dû à un manque de chance ou à un jeu déséquilibré, on n’a pas eu une bonne persévérance, et le match aurait pu basculer d’un moment à l’autre”

Avant d’ajouter: “Nous espérons que lors du troisième match, nous montrerons une sorte de fierté et de force. En effet, nous sortirons de la phase de groupes. Notre ambition était de nous qualifier avec l’Algérie pour les quarts, mais nous avons échoué”

