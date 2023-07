Alors que le projet d’un nouveau stade à Benslimane est en pleine discussion, les supporters des deux groupes locaux refusent catégoriquement l’idée de déplacer le stade historique Mohammed V. Ainsi, « le Complexe Mohammed V est un édifice national avec un historique sportif indélébile », nous a confirmé Abdellatif Moutaouakil, Président de l’Association Marocaine des Journalistes Sportifs.

Le Stade Mohammed V, également appelé Stade « d’honneur » ou Marcel Cerdan, est un édifice casablancais d’une capacité de 45 000 places, œuvre de l’architecte français Achille Dangleterre. Il porte une valeur symbolique sportive dans l’esprit marocain et laisse une empreinte dans l’histoire du football.

L’emplacement du futur « grand stade de Casablanca » à Benslimane, confirmé le 22 juin par le comité chargé de la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde 2030, a suscité l’incompréhension parmi les supporters.

Sollicité par Hespress Fr, Abdellatif Moutaouakil, Président de l’Association Marocaine des Journalistes Sportifs nous a confirmé que « le complexe Mohammed V est un édifice national avec un historique sportif indélébile. Il a connu de grands événements sportifs : de grands matchs, que ce soit l’équipe nationale marocaine ou des matchs de clubs nationaux et internationaux ». Aucune annonce officielle n’est venue jusqu’ici clarifier l’avenir du stade Mohammed V, propriété de la ville de Casablanca.

En attendant, le stade Mohammed V a été sélectionné par le ministère des Sports pour bénéficier d’un programme de réhabilitation en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

« Les données dont nous disposons confirment que le stade sera fermé après la fin de la saison sportive, c’est-à-dire après le derby de la Coupe du Trône, afin de subir un processus de réparation, pour qu’il soit conforme aux normes imposées par la CAF et la FIFA », a déclaré le journaliste.

Lié à l’histoire des deux clubs de la ville, le Raja et le Wydad, l’enceinte accueille au moins deux fois par saison un derby considéré par la presse spécialisée comme l’un des plus chauds du football mondial. Pour les supporters, il est « une part de l’identité de Casablanca et de son football ». Situé à Maarif, quartier central et animé de Casablanca, son emplacement est la raison principale de ce débat.

« Un gain précieux qu’aucune personne sensée ne peut négliger, malgré quelques critiques sur son emplacement, qui se situe en plein centre-ville. Tanger, Rabat, Fès ou Agadir ont tous des stades situés à proximité de zones densément peuplées, et personne ne réclame leur fermeture. Pourquoi tant de critiques pour le stade Mohammed V », s’interroge notre interlocuteur.

Depuis 2008, l’idée d’un nouveau stade resurgit à intervalles réguliers, surtout avec l’avènement du projet d’un stade de 93 000 places, relançant ainsi ce débat récurrent sur la fermeture de ce complexe sportif.

Quant à Hicham Ramram, journaliste sportif, il note que « Casablanca a vraiment besoin d’un stade plus grand. Il lui faut un stade avec de meilleures conditions d’organisation. Le projet de la Coupe du Monde exige l’instauration d’un stade plus grand ».

Cependant, le journaliste sportif déclare que le Complexe Mohammed V constitue un héritage avec une valeur symbolique qui doit perdurer. Il fait partie de la mémoire nationale du football et ne doit pas être fermé définitivement. Sa fermeture constituerait une abolition de toute l’histoire sportive marocaine.