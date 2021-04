”Sur Internet, des fans demandent mon vêtement, que je mets en vente” Novak Djocovic

C’est en 2016 que les chemins de Youssef Sy et de Novak Djokovic se croisent. Le premier est designer, le second vient de perdre la finale de l’US Open, un tournoi auquel assiste Youssef Sy. Le jeune designer profite de l’occasion pour confier un t-shirt à un journaliste qui commente ladite finale, pour que celui-ci l’offre au clan Djokovic. Mission réussie: “les journalistes côtoient les staffs de joueurs, il a réussi à donner le tee-shirt à Jelena Ristic, femme de Novak Djokovic. Deux ans après, elle porte mon tee-shirt. C’est le buzz, je n’en reviens pas.

Sur Internet, des fans demandent mon vêtement, que je mets en vente. ”raconte t-il. Quelque temps plus tard, la rencontre physique se fait dans les bureaux de Lacoste, sponsor du numéro 1 mondial de tennis. “ « nous avons convenu que nous voulions donner un peu plus de profondeur au concept en le combinant avec des valeurs chères à Novak et Lacoste. Sa ténacité à conserver sa place de numéro un, son dévouement au travail et la façon dont il transmet ses compétences via sa fondation et le partage avec ses fans sont les valeurs que j’ai voulu mettre en avant dans mon design ».

