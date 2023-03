The Best 2022: Cristiano Ronaldo n’a pas voté

Capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo n’a pas voté pour les Trophées du FIFA The Best 2022. L’attaquant d’Al Nassr a confié cette tâche à Pepe.

La cérémonie des Trophées The Best de la FIFA s’est déroulée ce lundi à Paris. A cette occasion, l’instance faîtière du football mondial a récompensé les performances individuelles au titre de l’année 2022. Des prix qui ont été attribués après les votes d’un grand panel d’acteurs du ballon rond retenus, notamment les capitaines des sélections. Mais tous n’ont pas voulu accomplir cette tâche.

Malgré un statut de remplaçant pour les derniers matchs de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo reste le capitaine du Portugal. Mais le quintuple Ballon d’Or n’a pas souhaité participer au vote pour élire les meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison pour la FIFA. Il a notamment confié ce travail à son compatriote Pepe (39 ans). En l’absence de CR7, le défenseur de Porto a voté pour Kylian Mbappé, devant Luka Modric et Karim Benzema. Il a donc zappé l’éternel rival de Ronaldo: Lionel Messi.

Pour rappel, lors de cette cérémonie des Trophées FIFA The Best, l’Argentine a fait une véritable razzia sur les distinctions. En effet, en plus de Lionel Messi qui a remporté le prix du meilleur joueur masculin de l’année, le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni a été élu meilleur entraîneur. De son côté, Emiliano Martinez a remporté le titre de meilleur gardien, devant un certain Thibaut Courtois.

