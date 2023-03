The Best 2022: critiqué pour avoir voté pour Messi, Alaba sort du silence

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux ce mardi, David Alaba a réagi à la polémique en Espagne, sur son vote pour Lionel Messi aux FIFA The Best awards. Le capitaine de l’Autriche explique que c’est un choix collectif de sa sélection.

Le capitaine de l’Autriche et titulaire au Real, David Alaba a voté pour Lionel Messi devant Benzema, pour le titre de meilleur joueur de l’année aux Trophées The Best FIFA, qui ont été décernés ce lundi à Paris. Un choix qui a été très mal vu en Espagne, notamment à Madrid. L’ancien défenseur du Bayern Munich a même été victime d’insultes racistes sur les réseaux de la part de certains fans Merengue. Au vu de l’ampleur de la polémique, Alaba est sorti du silence pour expliquer son choix.

« Dans le sillage des FIFA The Best Awards. L’équipe nationale autrichienne a choisi les votes pour ce prix en tant qu’équipe, pas seulement moi. Tous les membres de l’équipe ont le droit de voter et c’est ainsi que nous avons procédé. Tout le monde sait, et surtout Karim (Benzema), à quel point je l’admire et ses performances. Et j’ai déjà dit à plusieurs reprises que pour moi, il était le meilleur attaquant du monde, qu’il l’était toujours. Sans aucun doute », s’est justifié le défenseur très polyvalent sur les réseaux sociaux.

