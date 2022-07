Thibaut Courtois : «Sans Karim Benzema on verra comment on peut jouer avec…»￼

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a assuré, après la défaite lors du premier match amical de pré-saison contre Barcelone, qu’évidemment’ ils ont besoin de Karim Benzema.

«L’année dernière, nous avons remporté la Ligue et les ‘Champions’ avec ce groupe et nous y croyons, mais si Karim n’est pas là, nous manquons un but et créons plus de danger.

Mais c’est le premier match et il n’est pas nécessaire de tirer des conclusions ; Le premier défi viendra en Super Coupe. Karim est le meilleur 9 du monde et on a évidemment besoin de lui», a-t-il déclaré en zone mixte à l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

Un résultat que le Belge a voulu minimiser, rappelant une défaite plus douloureuse du Real Madrid au niveau du score face à son grand rival de la ville.

«En pré-saison, nous avons perdu 7-3 contre l’Atlético à New York (2019), puis nous les avons battus deux fois et avons remporté la Ligue. Les matchs amicaux ne disent pas grand-chose, vous voulez gagner devant les fans aux États-Unis, mais il s’agit de prendre le rythme et vous ne pouvez pas faire quelque chose d’aussi dramatique à propos d’une défaite», a-t-il commenté.

Par ailleurs, Courtois a affiché publiquement sa confiance en son compatriote Eden Hazard, qui a disputé ce dimanche la première mi-temps contre Barcelone en faux ‘9’.

«Hazard de Chelsea a joué sur l’aile et en Belgique, il joue à l’intérieur. Sans Karim on verra comment on peut jouer avec Eden. Cela dépend de l’endroit où l’entraîneur le place.

Il va bien, il ne s’entraîne que depuis une semaine, mais je suis sûr qu’il peut apporter beaucoup à l’équipe. Quand Karim reviendra, nous verrons comment nous pouvons jouer avec Eden, mais je lui fais confiance.

Il tient bien à l’entraînement et les problèmes appartiennent au passé. L’autre jour, Rüdiger lui a donné une entrée et il s’est bien levé, donc… (rires).», a-t-il déclaré.

