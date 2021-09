Tour d’Espagne: Gino Mäder âgé de 24 ans finit 5ème

Le Bernois a brillé de plusieurs façons sur la Vuelta 2021. Il a terminé à la 5e place et meilleur jeune. Il a aussi récolté plus de 3000 euros pour la bonne cause.

Gino Mäder (24 ans) s’est illustré lors du Tour d’Espagne en finissant 5e et meilleur jeune. Mais le Bernois a aussi fait parler de lui en bien grâce à une action caritative.

Au départ de la 76e Vuelta, Mäder avait indiqué sur Twitter qu’il donnerait un euro pour une œuvre d’entraide par coureur classé derrière lui lors de chaque étape. Au terme des 21 jours de course, il a ainsi récolté 3159 euros. L’identité de l’œuvre qui bénéficiera de cet argent n’est pas encore connue.

Vainqueur d’étape cette année sur le Giro et le Tour de Suisse, Gino Mäder sera en lice dimanche en Italie. Il disputera le championnat d’Europe sur route dans la région du Trentin.

