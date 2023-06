Tout est confirmé pour Lionel Messi : «c’est son dernier match au PSG»

Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, a confirmé, ce jeudi, en conférence de presse du match contre Clermont, le départ de Lionel Messi en fin de saison.

L’attaquant argentin est en fin de contrat avec les Parisiens et ne renouvellera pas, selon le technicien français. «J’ai eu le privilège d’entraîner le meilleur joueur de l’histoire du football. Le match contre Clermont sera le dernier au Parc des Princes», a déclaré Christophe Galtier qui espère qu’il aura un beau message d’adieux.

«J’espère qu’il sera reçu de la meilleure façon possible car cette année il a été un élément important, toujours disponible pour l’équipe», a déclaré l’entraîneur du PSG louant la saison du champion du monde. Il est contre les critiques portées à son égard.

«Les critiques qui lui sont faites ne sont pas justes. Quand tu as une saison avec une Coupe du monde entre les deux et que tu te retrouves avec 21 buts et 20 passes décisives… C’était un grand privilège de l’entraîner», a souligné Galtier. Lionel Messi, 35 ans, a passé deux saisons à Paris. Maintenant, il a des offres à Barcelone, à Al Hilal (Arabie saoudite) et à l’Inter Miami (MLS).