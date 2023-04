UFC : Israel Adesanya récupère sa ceinture de champion des poids moyens

**Israel Adesanya a repris son titre de champion des poids moyens à Alex Pereira, son rival de longue date, grâce à un knock-out spectaculaire lors de l’UFC 287 à Miami, en Floride.

**

Israel Adesanya voulait une revanche rapide après une défaite en novembre contre Alex Pereira qui l’avait privé de la ceinture de champion des 185 livres qu’il détenait depuis 2019.

Cinq mois plus tard, à l’UFC 287 à Miami tôt dimanche, Adesanya a fait tomber le champion des poids moyens Pereira avec deux mains droites, puis a levé les poings en signe de triomphe pour reprendre sa ceinture de champion des poids moyens et cimenter son héritage comme l’un des plus grands combattants de l’histoire du sport.

“J’espère que chacun d’entre vous, derrière l’écran ou dans cette arène, pourra ressentir ce niveau de bonheur une seule fois dans sa vie”, a déclaré Adesanya. “Mais devinez quoi, vous ne ressentirez jamais ce niveau de bonheur si vous ne tentez pas quelque chose.

Pereira (7-2) a envoyé un genou qui a poussé Adesanya (24-2) dans la cage au deuxième round. Adesanya est sorti de la cage avec deux crochets du droit et un coup de poing marteau du droit, suivi d’un sol et d’un livre pour mettre fin au combat à 4:21.

Pereira, 35 ans, n’avait jamais perdu contre Adesanya. Avant de remporter la ceinture des poids welters par TKO lors de l’UFC 281 en novembre, Pereira a battu Adesanya à deux reprises en kick boxing.

Adesanya, né au Nigeria mais élevé en Nouvelle-Zélande, est entré à l’UFC en 2018 et a remporté la ceinture des poids moyens un an plus tard en battant le champion de l’époque, Robert Whittaker, par KO.

Il a défendu son titre avec succès à cinq reprises, devenant ainsi l’une des principales attractions du sport. Samedi, il s’est retrouvé en terrain inconnu en tant que challenger.

“On dit que la vengeance est douce”, a déclaré Adesanya. “Et si vous me connaissez, j’ai un penchant pour les sucreries.