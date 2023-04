Zinedine Zidane a avoué la vérité : «Je le jure. C’est le meilleur attaquant français de tous les temps…»

Zinedine Zidane est l’un des meilleurs joueurs qu’a connu le football. L’ancien entraîneur du Real Madrid, malgré tout l’héritage qu’il a laissé dans l’histoire du football, ne se considère pas comme le meilleur joueur français de tous les temps.

Il y a quelques années, par exemple, Zizou avait déjà confirmé qu’il faisait partie de ceux qui pensent que Karim Benzema est le meilleur attaquant français de tous les temps.

Bien qu’il ait jouer avec Thierry Henry et David Tezeguet, qu’il ait vu jouer Jean-Pierre Papin et qu’il soit conscient de l’héritage d’autres personnalités telles que Just Fontaine, le champion du monde 1998 a conclu que l’actuel capitaine du Real Madrid est le meilleur talent offensif français de l’histoire.

«Pensez-vous que Karim Benzema est le meilleur attaquant français de l’histoire ?», lui demandait-on en conférence de presse (2020) alors qu’il dirigeait encore le Real Madrid. Et Zizou a simplement répondu :

«Eh bien, pour moi, oui. Car ce qu’il fait le montre aussi. Et il joue depuis longtemps au Real Madrid. Au final, son bilan, ce qu’il a fait, parle de lui-même. Il le prouve. Pour moi, c’est le meilleur (attaquant français de toute l’histoire). C’est très clair», a-t-il conclu.