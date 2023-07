Andi, le robot capable de transpirer pour comprendre les effets de la canicule sur le corps humain

À Phoenix, dans l’Arizona, le thermomètre dépasse 43°C depuis une vingtaine de jours, du jamais vu depuis 1974. Des conditions extrêmes qui font de la ville un laboratoire pour les recherches sur le climat. C’est là que des scientifiques ont développé un robot humanoïde sensible à la chaleur, destiné à étudier l’impact de la canicule sur le corps humain.

Que se passe-t-il dans le corps humain lors d’un coup de chaleur ? Et comment s’en prémunir sur une planète qui se réchauffe ? C’est pour répondre à ces questions brûlantes que des chercheurs ont mis au point un robot capable de respirer, frissonner et transpirer. Ce robot humanoïde, ou mannequin thermique, s’appelle Andi et mesure 1,78 mètre.

Développé par des chercheurs de l’Arizona State University, Andi a une allure de simple mannequin pour crash-test, mais en réalité il masque des trésors de technologie. Sous son épiderme en fibre de carbone époxy, il possède trente-cinq zones thermiques indépendantes équipées de capteurs connectés qui évaluent comment la chaleur se diffuse dans le corps. Son système de refroidissement composé de pores lui permet de transpirer et donc de réguler sa température comme un être humain. Et comme nous, Andi sue davantage du dos que des mollets ou des avants bras par exemple.