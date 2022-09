Apple 2022 : l’iPhone 14 à partir de 670.000 f CFA, le 14 Pro Max jusqu’à 1.400.000 f CFA

Apple vient d’organiser sa traditionnelle keynote de la rentrée ce mercredi 7 septembre 2022, pour lancer trois produits phares : quatre iPhone 14, Plus, Pro et Pro Max. Du fait des fortes fluctuations monétaires et de l’inflation galopante, Apple a revu à la hausse de nombreux tarifs.

Apple a présenté les nouvelles gammes de ses produits phares, à l’occasion de sa conférence annuelle, ce mercredi 7 septembre. Star de la marque, l’iPhone était évidemment le produit le plus attendu. La cuvée 2022 portera donc sans surprise le nom d’iPhone 14, et bénéficiera de quatre déclinaisons: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cinq coloris ont été présentés.

Pour référence, le modèle d’iPhone 13 standard débutait à 909 euros, tandis que les modèles Pro et Pro Max débutaient de 1159 à 1 259 euros, respectivement. Pour les iPhone 14, le premier prix est 1 019 euros ( environ 670.000 f CFA) pour la version 128 Go. On est donc au-dessus de 1 000 euros. Tandis que le prix le plus élevé, l’iPhone 14 Pro Max 1 To, on est à 2 129 euros, soit environ 1.400.000 f CFA.Avant cela, la nouvelle Apple Watch Series 8 a été confirmée, suivie d’une nouvelle Watch SE 2 et d’une version dite Ultra destinée aux sportifs les plus extrêmes. De nouveaux AirPods Pro 2 ont également été présentés durant cette Keynote Apple 2022. L’iPhone 14 sera disponible dès le 16 septembre. Le 14 Plus sera disponible dès le 7 octobre. Les versions Pro seront, elles, en précommande le 9 septembre et en vente le 16.

L’appareil photo de l’iPhone 14 se dote de quelques nouveautés sur son appareil photo. La caméra arrière dispose toujours d’un capteur 12 mégapixels, mais d’une ouverture plus large et une meilleure stabilisation. Elle permet une qualité de photo en faible luminosité de 49% supérieure à celle de l’iPhone 13. La caméra frontale bénéficie aussi d’une amélioration. La stabilisation des vidéos a également été améliorée, et performe même en pleine action.

Mais les plus grosses améliorations en photo devraient concerner les deux versions Pro, qui se dotent désormais d’un capteur 48 mégapixels, pour obtenir des clichés plus détaillés. Le mode « ProRAW », dédié aux photographes expérimentés, est également amélioré.

Apple promet des améliorations importantes dans un environnement de faible lumière, avec une luminosité multipliée par deux ou trois sur les clichés. Les deux autres appareils photos sont toujours de la partie: un module caméra dédié aux gros plans (zoom x3) et un module ultra grand angle.

