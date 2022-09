« C’est pareil que le 13 », la fille de Steve Jobs, très déçue du nouveau iPhone 14

Eve Jobs, la fille de Steve Jobs, a posté un mème sur Instagram qui se moque de l’iPhone 14 présenté mercredi 7 septembre en Californie. Twitter n’est pas tendre non plus avec le nouveau smartphone.

Cela fait moins d’un jour qu’Apple a présenté la nouvelle série d’iPhone 14, et il s’avère que les nouveaux iPhone 14 et 14 Plus ne sont pas vraiment des mises à niveau. Les nouveaux terminaux d’Apple ont évidemment enflammé les réseaux sociaux, chacun y allant de sa petite vidéo, de son commentaire ou de son mème. C’est le cas d’Eve Jobs, aujourd’hui âgée de 24 ans, et dont le papa n’est autre qu’un certain Steve Jobs.

En utilisant un mème célèbre où un homme reçoit en cadeau une chemise identique à celle qu’il porte, la jeune femme affirme ironiquement: « Moi, passant de l’iPhone 13 à iPhone 14 après l’annonce d’Apple aujourd’hui. »

Une manière de souligner que l’entreprise de Cupertino, même si elle présente chaque année de nouvelles évolutions sur ses produits, n’affiche plus les mêmes ruptures qu’à l’époque du défunt Steve Jobs.

Eve, la fille de 24 ans de Steve Jobs, est une mannequin, une influenceuse équestre et des médias sociaux qui a partagé le mème avec ses 307 000 abonnés. La mère d’Eve est Laurene Powell Jobs. Dans un profil récent avec Salon de la vanité, il a été mentionné qu’Eve Jobs avait un iPhone. Elle l’a appelé “un beau rappel pour moi chaque jour”. Elle a ajouté : “Toute la journée, tous les jours. C’est vraiment le cas. Ça me réchauffe.”

