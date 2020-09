Côte d’Ivoire/ Campagne électorale : la HACA prend des mesures

Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) s’est réuni en session extraordinaire le mardi 15 septembre 2020, à l’effet d’adopter le cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique de l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020.

Ainsi, conformément aux textes en vigueur, notamment la loi n° 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle et le décret n°2020-639 du 19 août 2020 fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République, la HACA a pris cinq (5) Décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de service public ainsi qu’à ceux du secteur privé d’assurer la couverture de cette élection.

Aussi, a-t-il été décidé de ce qui suit :



1/ EN CE QUI CONCERNE LES MÉDIAS AUDIOVISUELS DE SERVICE

PUBLIC

A compter de la publication de la liste définitive des candidats par le

Conseil Constitutionnel, les médias audiovisuels de service public

doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes, des candidats, des

partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent, ainsi

qu’au respect des principes du pluralisme des courants d’opinion et de

l’équilibre de l’information.

A compter de l’ouverture officielle de la campagne électorale fixée

au 15 octobre 2020 à zéro heure, les médias audiovisuels de service

public doivent veiller, dans la programmation des journaux, reportages,

débats et émissions spéciales dédiées à la campagne, au strict respect

du principe de l’égalité d’accès et de traitement à leurs antennes, des

candidats, des partis, groupements politiques et organisations qui les

soutiennent.



2/ EN CE QUI CONCERNE LES RADIOS ET TÉLÉVISIONS PRIVÉES

COMMERCIALES

Durant la période de la campagne électorale, les radios et télévisions

privées commerciales, désireuses de couvrir ladite campagne, doivent

veiller à l’égalité d’accès et de traitement à leurs antennes des candidats,

des partis, groupements politiques et organisations qui les soutiennent,

ainsi qu’au pluralisme et à l’équilibre de l’information.



3/ EN CE QUI CONCERNE LES RADIODIFFUSIONS SONORES

PRIVÉES NON COMMERCIALES DITES RADIOS DE PROXIMITÉ

Dans le cadre de la campagne électorale, la HACA autorise les

radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de

proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion

sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en

synchrone, les émissions spéciales ou d’information diffusées sur les

médias de service public.

Ces radios demeurent cependant interdites de produire, de programmer

et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc

couvrir, ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale.

4/ EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES DE MÉDIAS

AUDIOVISUELS EN LIGNE

Durant la période de campagne électorale, les services de médias

audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l’honnêteté et à

l’équilibre de l’information.

Ils ne peuvent publier que les informations dont l’origine, la véracité et

l’exactitude sont établies.

Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s’abstenir de

diffuser des messages incitant notamment à la haine, à la discrimination

ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence.



5/ EN CE QUI CONCERNE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS

La HACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur

ensemble, ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la

Commission Electorale Indépendante (CEI) et le Conseil Constitutionnel.

La HACA, pour une couverture médiatique réussie de l’élection du

Président de la République, tient au respect scrupuleux de ces décisions.

