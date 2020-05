Côte d’Ivoire: Fatim cissé 1ère ivoirienne diplômée en intelligence artificielle

Fatim Cissé, la première ivoirienne à obtenir le prestigieux diplôme en Intelligence artificielle de l’Université de la Singularité, sur le campus de la NASA.

En 2019, Fatim Cissé devient la première femme ivoirienne à avoir décroché l’Executive Program en Intelligence artificielle de la Singularity University.

Fondée en 2008 aux Etats-Unis par Peter Diamandis et Ray Kurzweil, la Singularity University dispense des cours sur l’étude des technologies de pointe afin d’améliorer le futur de l’humanité.

Elle est, par ailleurs, l’université la plus réputée au monde dans le cadre de la formation en Intelligence artificielle.

Située sur le campus de la Nasa, en plein cœur de la Silicon Valley, dans l’Etat de la Californie, aux Etats-Unis, cette université travaille sur une approche transdisciplinaire. Cette approche met en lumière les avancées des technologies émergentes : intelligence artificielle, neurosciences, Internet des objets, nanotechnologies, robotique, entre autres. Ce centre d’innovations souhaite faciliter l’accès à la formation et à la technologie à tous. Éduquer, inspirer et responsabiliser les leaders afin qu’ils appliquent des technologies exponentielles pour répondre aux grands défis de l’humanité.

Elle est titulaire du Senior Executive Program en Management de Harvard Business School.

Aussi, Fatim est directrice associée chez DUX.

DUX qui est une société de service spécialisée dans le développement et la distribution de produit basé sur l’intelligence artificielle.

Le 14 novembre dernier, Fatim Cissé avait fait une intervention remarquée en tant que panéliste au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire organisé par Esprit magazine et 2A Consulting. C’était à la 1ère édition du Forum Etre et Vivre dédié au bien-être, au développement humain et au mieux-vivre . Un forum visant à promouvoir le bien-être physique, moral, spirituel et intellectuel.

La nouvelle diplômée de la Singularity Universitiy entend mettre ses compétences au service de l’humanité.

Lexterieur

Comments

comments