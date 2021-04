Côte d’Ivoire/ Technologie : les Galaxy A52 et A72 rendent l’innovation accessible à tous

La nouvelle série de Samsung Galaxy A offre une technologie impressionnante à un prix adapté à tous les besoins.

Samsung a présenté ses nouveaux smartphones, les Galaxy A52 and A72, rendant l’innovation puissante accessible à tous. La dernière série de la famille Galaxy A vous permet de communiquer et de vous exprimer avec un appareil photo impressionnant, de vous immerger dans une expérience visuelle claire avec un écran à défilement fluide et de profiter d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux fonctionnalités innovantes de la fondation Galaxy, notamment la résistance à l’eau et une batterie longue durée. La série Galaxy A élargira également votre expérience mobile en vous donnant accès à l’écosystème Galaxy d’appareils connectés tels que le Galaxy Buds Pro, le Galaxy SmartTag et le Galaxy Tab.

“Samsung s’efforce de donner aux consommateurs ce qu’ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin. C’est pourquoi nous avons décidé de démocratiser les innovations Galaxy pour tous.” a expliqué M. Dudu Mokholo, Directeur Marketing à Samsung Afrique centrale. “Les Galaxy A52 et A72 incarnent la philosophie de la marque Galaxy avec des innovations, des services et des fonctionnalités de pointe à un prix raisonnable.”

Créez, communiquez et exprimez-vous avec un appareil photo genial

Samsung a placé la barre haute pour la qualité de l’appareil photo, et les Galaxy A52 et A72 ne sont pas différents. En mettant à disposition des innovations d’appareils photo passionnantes pour la nouvelle série Galaxy A, vous pouvez profiter de photos et de vidéos plus amusantes et plus polyvalentes.

Voyez et soyez vus avec un écran extraordinaire et un design raffiné – Samsung améliore l’expérience et le style avec un écran vif et un design sophistiqué pour s’adapter et faire briller votre vie.

● Plus lumineux et plus fluide – Profitez de votre émission préférée sur le magnifique écran Super AMOLED de Samsung. Désormais avec 90 Hz sur les Galaxy A52 et A72, l’expérience de défilement est encore plus fluide. Continuez à regarder et à faire défiler les publications sur les réseaux sociaux même à l’extérieur grâce à une luminance accrue de 800 nits.

● Une expérience de visionnement confortable – L’écran est également certifié «Eye Care» et ajuste automatiquement la température de couleur de l’écran selon les habitudes d’utilisation du smartphone afin de réduire la fatigue oculaire avec «Eye Comfort Shield».

● Un design raffiné – La nouvelle série Galaxy A présente un design rafraîchi qui est simple mais pratique avec un design aux bords doux et un boîtier de caméra minimal.

Étendez vos expériences grâce à la puissance extraordinaire de l’écosystème Galaxy L’expérience de la nouvelle série Galaxy A est rehaussée par les connexions faciles et les nouvelles opportunités offertes par l’écosystème Galaxy de Samsung.

Attendez plus et obtenez plus avec l’impressionnante fondation Galaxy

La nouvelle série Galaxy A vient avec toutes les fonctionnalités essentielles que les utilisateurs de Galaxy méritent d’avoir.

Disponibilité

La nouvelle série Galaxy A sera disponible dans de somptueuses couleurs violette, bleue, noire et blanche.

