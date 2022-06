Israël dévoile un nouveau système radar capable de suivre des milliers de cibles simultanément.

Il s’agit d’une percée technologique, synonyme de bond en avant en termes de capacité opérationnelle

La société israélienne Elbit Systems dévoile cette semaine au salon Eurosatory de Paris, consacré à la défense et à la sécurité terrestres et aéroterrestres, un radar innovant, baptisé “Raketa” (fusée), capable de détecter et de suivre simultanément des milliers d’objets de différents types se déplaçant à des vitesses différentes, sans avoir à hiérarchiser les cibles.

A l’avenir, les champs de bataille seront caractérisés par la domination d’une guerre multidimensionnelle qui intègrera l’utilisation simultanée d’engins aériens, de forces motorisées, d’infanterie… À ce titre, les radars conventionnels capables de se concentrer uniquement sur une seule cible sont pratiquement obsolètes.

Tous les systèmes radars existants fonctionnent sur le principe de la hiérarchisation des cibles. Ils isolent un objet qu’ils identifient comme une cible et le suivent en négligeant tout le reste. Ils créent ainsi délibérément des “zones mortes” afin de pouvoir se concentrer sur la cible.

Le nouveau système radar d’Elbit élimine la nécessité de hiérarchiser les cibles, car il est capable de suivre plusieurs objets dans l’espace, indépendamment de leur taille et de la vitesse à laquelle ils se déplacent. Le système est capable de traiter des essaims de drones tout en identifiant et en suivant simultanément des hélicoptères, des véhicules, des navires ou des fantassins, et même des individus

Il s’agit d’une percée technologique, synonyme de bond en avant important en termes de capacité opérationnelle. Le nouveau système radar est capable de détecter un petit drone à une distance de 12 kilomètres, et une personne à une distance de 15 kilomètres.

