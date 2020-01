Le nouveau train chinois à sustentation magnétique atteint une vitesse de 600 km/h

Quiconque pense que le train est un moyen de transport démodé et qu’il sera bientôt remplacé par d’autres technologies se trompe. C’est par le rail que les moyens de transport les plus puissants en termes de vitesse sont à l’étude. Parmi les pays qui croient profondément en un avenir fait de trains à grande vitesse, pour les rendre encore plus rapides que les avions, il y a la Chine ici, on prévoit un nouveau train à lévitation magnétique qui atteindra 600 km/h.

Les trains à sustentation magnétique utilisent de puissants électroaimants qui soulèvent le train des rails et le poussent vers l’avant, en supprimant les forces de frottement entre la structure du train et les rails, les trains à sustentation magnétique peuvent atteindre des vitesses beaucoup plus élevées que les trains traditionnels, évitant ainsi le bruit et les vibrations gênantes.

