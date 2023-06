L’industrie minière s’ouvre aux solutions technologiques [Business Africa]

De l’exploration des futurs gisements à la transformation des minerais et en passant par leur extraction, l’ensemble des opérations minières peut aujourd’hui profiter de multiples innovations technologiques.

En RDC, Vodacom, plus grand fournisseur de services de téléphonie mobile avec 34 % de part de marché et 40 % pour M-Pesa qui revendique plus de 21 millions d’abonnés dans le pays, a proposé ses solutions technologiques à la 8e édition de la semaine minière en RDC.

Dans cette épisode de Business Africa, Madame Pamela Ilunga, vante les solutions que son groupe propose aux entreprises minières :nous avons un produit que nous avons lancé avec la plus grande mine en RDC ence moment, c’est le groupe Glencore en partenariat avec Standard Bank qui s’appelle Umoja, qui est un système ESS qui signifie employee self-service et qui permet aux employés d’avoir des messages peu importe où ils sont sur la mine. Parce que si vous êtes sur une mine, vous voyez des distances qu’il faut au lieu de réunir tout le monde le matin sur un même lieu, ce que nous arrivons à faire, c’est qu’ils ont les messages sur les téléphones et tout le monde à tous les jours , la mise à jour des nouvelles consignes de sécurité sur les mines, des informations les concernant particulièrement, même les fiches de paie, et donc ça les fait gagner 1 h, 2 h tous les jours au lieu de rassembler tout le monde, ça, c’est le produit Umoja.

Sierra-Leone : redresser une économie morose

Durement touché par le Covid-19 puis la guerre en Ukraine, la Sierra-Leone peinait déjà à se remettre d’une guerre civile sanglante de 1991 à 2002 et de l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016. L’inflation et l’exaspération à l’encontre du gouvernement ont provoqué en août 2022 des émeutes qui ont causé la mort de 27 civils et six policiers. Les chantiers qui attendent le président élu sont énormes.

La Tanzanie et l’ambition de rentabiliser le secteur agricole

La Tanzanie s’est engagée dans la métamorphose de son secteur agricole crucial pour son économie en contrôlant les exportations. 500 camions transportant des céréales s’étaient récemment trouvés bloqués à la frontière entre Namanga et le Kenya. Cette politique agricole doit à terme soutenir l’auto-suffisance et faire générer des profits énormes. Cependant, certaines associations notamment dans les pays voisins craignent une flambée des prix.