Lutte contre les catastrophes/Vagondo Diomandé: “Les TIC offrent aujourd’hui des pistes de solutions additionnelles”

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a livré un message de sensibilisation à l’occasion des festivités marquant la 33e édition de la Journée mondiale de la protection civile, à Adzopé.

« Rôle des Technologies de l’information et de la communication (Tic) dans l’évaluation des risques ». Tel est le thème autour duquel s’est déroulée à Adzopé la célébration en Côte d’Ivoire de la 33e édition de la Journée mondiale consacrée à la Protection civile, le mercredi 1er mars 2023.

Présidant les festivités, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a saisi l’occasion pour relever l’importance des Technologies de l’information et de la communication dans la lutte ou la prévention contre les catastrophes naturelles ou anthropiques.

« Les Technologies de l’information et de la communication offrent aujourd’hui des pistes de solutions additionnelles qui viennent renforcer notre dispositif de gestion en matière de protection civile afin de garantir la résilience de nos populations », a clairement exprimé Vagondo Diomandé.

Pour le ministre, les Tic constituent « une composante essentielle de tout système efficace de gestion des catastrophes et des crises ». En ce sens qu’elles facilitent la collecte, le traitement et l’analyse de l’information, ainsi que l’alerte rapide et les communications d’urgence. En outre, elles constituent une aide à la prise de décisions et à l’initiative de politiques éclairées en matière de gestion des risques.

Mais au-delà, les Tic jouent un rôle prépondérant dans la prévention des catastrophes, dans l’atténuation de leurs effets et dans leur gestion. Ces moyens technologiques offrent également un appui important pour toutes les phases d’une catastrophe. Et le ministre de préciser : « Une gestion efficace des catastrophes dépend de l’échange rapide et efficace des informations entre différentes parties prenantes et les Tic représentent des outils essentiels pour répondre à ces besoins de communication ».

Plusieurs autorités politiques, administratives et traditionnelles ont pris part aux festivités. (Ph: Dr)Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, présent aux festivités, a aussi reconnu le rôle crucial des Tic en matière de prévention.

Selon lui, elles occupent « une place de choix dans l’information du public avant le déroulement des risques potentiels ou imminents de catastrophes ou dans la diffusion des informations, lorsqu’une catastrophe se produit, de même que dans la continuité des activités économiques et sociales ».

Il n’a pas manqué de féliciter et encourager tous les acteurs engagés au quotidien dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de protection civile, en particulier le ministre Vagondo Diomandé, le directeur général de l’Onpc, Amankou Kassi Gabin et ses hommes qui accomplissent leur mission au péril de leur vie.

Cette journée a été instituée à la faveur de la 9e Assemblée générale de l’Organisation internationale de la protection civile (Oipc) qui s’est tenue le 18 décembre 1990. Elle vise à contribuer à la mise en place par les États, des mesures propres et adaptées à la protection et à l’assistance aux populations face aux risques de sinistres et catastrophes. Ensuite, cette journée est l’occasion de sensibiliser le public au rôle de la Protection civile et de les aider à mieux se préparer face à toutes les situations d’urgence.

Outre les discours des officiels, plusieurs communications faites par des structures et organes intervenant en matière de protection civile, des prestations artistiques visant à sensibiliser les populations, des expositions et animations de stands, un tournoi de maracana doté du trophée général Vagondo Diomandé, ainsi que des journées portes ouvertes ont meublé la célébration.

