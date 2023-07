En dépit des progrès significatifs réalisés dans le secteur industriel, le Maroc a rétrogradé de deux places dans le classement de l’Indice de performance compétitive de l’industrie, établi par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), se positionnant désormais à la 66e position.

L’ONUDI vient de publier la dernière mise à jour de son Indice de performance compétitive de l’industrie (PIC), évaluant la capacité de 153 pays à produire et exporter des biens manufacturés, leur progression technologique, ainsi que leur influence mondiale sur l’activité manufacturière.

D’après le PIC 2023, le Maroc a obtenu un score de 0.035 par rapport à la moyenne mondiale de 0.061. Le produit intérieur brut (PIB) du pays ayant atteint 93.7 milliards de dollars, équivalent à 2526 dollars par habitant, précise l’ONUDI.

L’Indice a également évalué la contribution de l’industrie manufacturière au Maroc à environ 13,4 milliards de dollars, soit 361 dollars par habitant, avec des exportations manufacturées s’élevant à 29,5 milliards de dollars, soit 794 dollars par habitant. Ces indicateurs fournissent par ailleurs un aperçu de la performance industrielle du Royaume sur la scène mondiale.

Pour la deuxième année consécutive, les Émirats arabes unis se placent en tête des pays arabes et occupent le 29e rang à l’échelle mondiale, enregistrant ainsi une progression de deux places par rapport à l’année 2021. L’Arabie saoudite, quant à elle, se classe en deuxième position, suivie du Qatar, du Bahreïn, d’Oman et du Koweït. Le Maroc et l’Égypte complètent ce classement.

La même source a précisé que l’Allemagne maintient toujours sa position de leader mondial en termes de compétitivité dans le secteur manufacturier, suivie de près par la Chine en deuxième place.

De plus, le classement des cinq premiers pays dans le PIC 2023 comprend notamment l’Irlande, la République de Corée et les États-Unis d’Amérique. Ces résultats mettent en évidence la stabilité des positions des pays les plus performants dans le secteur manufacturier par rapport aux résultats de l’année dernière, affirme l’agence onusienne.