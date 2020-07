Riposte à la Covid-19: l’OMS équipe les radios de proximité de la plateforme “Radio Santé Côte d’Ivoire”

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), en appui au Ministère de la santé et de l’Hygiène publique, et en collaboration avec la plateforme Radio santé Côte d’Ivoire, a organisé des sessions d’orientation pour 90 journalistes, animateurs, producteurs et réalisateurs d’émissions de santé sur les radios de proximité. Cette activité dont les sessions se sont déroulées dans les régions du Poro (Nord), Tonkpi (Ouest), Haut Sassandra (Centre-Ouest), Gbèkè (Centre) et Grands-Ponts (Sud), du 15 au 24 juin 2020, vise à renforcer leurs capacités techniques et enrichir les émissions de sensibilisation qu’ils réalisent dans le cadre de la sensibilisation des communautés sur la Covid-19. Ainsi que pour une meilleure pour une meilleure couverture de la pandémie liée au Covid-19.

Cette formation avait, en effet, pour but de fournir des informations actualisées sur la riposte contre la Covid-19 au niveau mondial, régional et national, de fournir quelques orientations sur le rôle des médias (radios) dans la communication de risques lors des urgences de santé publique, de mettre à la disposition des professionnels des médias les messages essentiels développés au niveau national pour la sensibilisation des communautés, enfin de rappeler les éléments essentiels dans la structuration et la réalisation d’une émission de santé en synergie. Dans le cadre de ce projet qui bénéficie d’un financement de l’agence américaine d’aide internationale (Usaid), l’Oms entend mettre à la disposition des 11 sections de la plateforme Radio Santé Côte d’Ivoire, des équipements (un ordinateur portable et un enregistreur professionnel) de sorte à booster et renforcer la réalisation des émissions de santé en synergie sur la Covid-19 en Côte d’Ivoire. Il est à noter que la plateforme Radio santé Côte d’Ivoire est une initiative de l’Oms, en partenariat avec plusieurs radios de proximité réparties sur le territoire national. De 18 radios en 2018, la plateforme Radio Santé Côte d’Ivoire comprend à ce jour, plus de cent radios de proximité, très engagée dans la sensibilisation des communautés sur la Covid-19.

