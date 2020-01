Rwanda sort la première Volkswagen « Made In Rwanda »

L’usine de Kigali du plus grand fabricant européen, Volkswagen, a commencé la production de ses véhicules au Rwanda

Le premier véhicule « Made in Rwanda », est hors de production, c’est un grand pas dans la stratégie de création d’emplois, d’industrialisation et de diversification de son économie et surtout une alternative à l’exportation de véhicules d’occasion et cela explique le grand satisfaction des autorités, en particulier du président Paul Kagame, qui a voulu marquer ce « moment historique » avec sa présence. Le chef de l’État a été ravi de voir des véhicules allemands maintenant produits dans son pays, « une fierté pour l’ Afrique ».

