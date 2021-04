Sans diplôme, un africain construit l’hélicoptère, la voiture et le drone

L’Afrique a d’incroyables talents qui restent dans l’anonymat. Certains se battent seuls pour se propulser au sommet de la créativité et de l’inventivité. C’est le cas du Zimbabwéen Sangulani Chikumbutso, né à Kuwazana, une banlieue de la capitale Harare , qui n’a même pas pu finir ses études secondaires, mais qui aujourd’hui, est un génie de la haute technologie informatique.

Depuis son jeune âge, Sangulani Chikumbutso était animé par la même passion que son père : La mécanique. Les diplômes et les longues études pour lui, n’étaient qu’une perte de temps. Très éveillé d’esprit, il aborde très tôt la technologie électrique et de informatique. Après années d’apprentissage et de perfectionnement, il crée son entreprise ” Saith technologies” spécialisée dans l’énergie et la communication informatique.

C’est donc avec le label de son entreprise personnelle, et avec les petits moyens de bord, qu’il a conçu et réalisé un hélicoptère baptisé ” Hex Copter” de deux sièges , avec un moteur de propulsion hybride, fonctionnant avec 6 types de carburants. Sangulani Chikumbutso a également inventé une voiture électrique, un convertisseur magnétique, et un drone de surveillance autonome Mesh IP, la GPM( Green Power Machine) qui se présente sous forme de générateur produisant l’énergie ” verte”, donc propre sur le plan écologique . Pour ce génie, aucune limite ne semble exister. Il attend l’autorisation du gouvernement zimbabwéen pour se lancer dans la production de masse afin de rivaliser avec les Européens, Américains et Asiatiques dans ce secteur innovant .



Voilà le type d’état d’esprit qu’il faut inculquer à tous les jeunes africains.

Ce jeune zimbabwéen qui est en passe de devenir une star planétaire, n’a eu à importer que quelques pièces détachées, mais les matières de base utilisées proviennent du Zimbabwe(l’aluminium et l’acier ).

Comme c’est un Africain il est très peu médiatisé mais partagez au maximum pour montrer au monde que Afrique à des incroyables talents.

Comments

comments