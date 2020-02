TIC: le Forum ivoirien du digital officiellement lancé à Abidjan

La première édition du Forum ivoirien du digital (FID) prévue les 3 et 4 mai prochains a été officiellement lancée le 7 février 2020 au cours d’une conférence de presse au Roof de Biéttry à Abidjan.

Olivier Depekine, le directeur des opérations, le premier à ouvrir la série des interventions à cette rencontre, a donné les explications sur l’organisation pratique notamment les coûts des stands, les partenariats, et les sponsors. A sa suite Sarah Thomas, directrice de l’agence de communication Neo Concept en charge du FID a expliqué les modalités du Forum qui se tiendra à l’hôtel Azalaï en Côte d’Ivoire, en présence de l’équipe Facebook Afrique, le partenaire officiel. Elle a indiqué que les internautes, d’orses et déjà, peuvent s’inscrire sur la page Facebook du Forum en envoyant le mot « BONJOUR » via la messagerie tout en annonçant que la billetterie sera ouverte deux semaines avant l’événement pour les conférences et début mars pour les ateliers spécialisés payants.

Durant deux jours, le FID donnera lieu à de conférences, panels et ateliers spécialisés. Et à ce niveau, les organisateurs ont assuré que les dispositions sont prises pour que les conférences et ateliers soient accessibles aussi bien sur place qu’en streaming.

Ensuite, elle a fait savoir que Neo Concept est l’interlocuteur de toutes les personnes désireuses de participer ou d’exposer à ce grand partage du digital.

Présente également à cette rencontre avec la presse, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté représentée par sa directrice Sophie Koné a confirmé sa participation au FID et indiqué qu’elle interviendra dans un atelier sur les blockchains et leur utilisation dans le foncier.

Pour la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, le FID est également une initiative idéale pour valoriser la liberté et la paix en Côte d’Ivoire.

En outre, Maxime Allah, responsable commercial et des partenariats de Go Africa Online, structure de référencement et de promotion digitale des entreprises a réaffirmé l’intérêt de sa structure pour le FID.

Quant à Israël Guebo, Directeur Scientifique du FID a insisté sur les grandes lignes des thèmes articulés autour de la responsabilité et la sécurité, l’économie digitale, les nouveaux métiers du digital, la formation, la cryptomonnaie…

Enfin, Lebel N’GORAN, directeur de la revue scientifique a quant à lui exposé l’opportunité d’une revue scientifique au cours de ce forum. «C’est une grande première. La revue scientifique va poser les bases d’une réflexion sur le digital et aider à trouver des processus de développement fondé sur le digital. Les contributions peuvent être envoyées à dex@fid.ci », a-t-il expliqué.

