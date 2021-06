Voici les premiers ordinateurs et smartphones made in Côte d’Ivoire

Les premiers ordinateurs et smartphones « Made in Côte d’Ivoire » issus de la chaîne d’assemblage et de montage d’ordinateurs du Village des Technologies de l’Information et de la Biotechnologie (VITIB), zone franche située à Grand-Bassam, ont été officiellement présentés mardi dernier au ministre de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation, Roger Adom.

Même si les composants ne sont pas fabriqués en Côte d’Ivoire, mais sont essentiellement importés d’Asie, selon Philippe Pango, Directeur Général du VITIB, ce sont des appareils de qualité à prix réduit, avec des particularités spécifiques comme la vocalisation avec le baoulé et le dioula, des applications de gestion et des systèmes de paiement et des jeux pour faciliter le quotidien des populations.

Il faut noter que, ce premier ordinateur et ce premier smartphone « made in Côte d’Ivoire » est le fruit d’une collaboration entre le Ministère de l’Économie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation à travers le VITIB, structure sous sa tutelle et des partenaires privés.

Koaci

Comments

comments