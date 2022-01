Côte d’Ivoire : le chef d’etat à Inauguration du nouveau siège de Orange

Le Ministre de l’Economie Numérique des Télécommunications et de l’Innovation,ROGER ADOM a adressé un message au nom du Président de la république SEM Alassane OUATTARA et du Premier Ministre Patrick Achi,

Excellence Monsieur le Président de la République,

Je voudrais, à l’entame de mon propos, réitérer, à votre endroit ainsi qu’à celui de votre épouse et de tous les autres membres de votre famille, mes vœux les meilleurs, en ce début d’année 2022.

Je voudrais également vous exprimer l’immense fierté que nous procure votre présence à cette cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la société Orange Côte d’Ivoire. Vous nous témoignez ainsi tout l’intérêt que vous manifestez pour le secteur des télécommunications. Je vous remercie, Excellence Monsieur le Président de la République, pour ce grand honneur.

Je voudrais aussi saluer la présence, parmi nous, de Monsieur Stéphane RICHARD, Président-Directeur Général du Groupe Orange.

Monsieur RICHARD, au mois d’octobre 2021, vous étiez à Abidjan pour inaugurer le nouveau centre d’innovation d’Orange. Trois mois après cette mémorable visite, vous voilà, à nouveau, à Abidjan et cela, à quelques semaines de la fin de votre mandat à la tête du Groupe Orange, pour l’inauguration de ce bijou architectural qu’est le nouveau siège d’Orange Côte d’Ivoire, et qui contribuera, sans nul doute, à positionner davantage notre pays comme un leader dans le domaine des télécommunications.

En seulement 11 ans, vous avez fait du Groupe Orange, un Groupe puissant, performant et l’un des leaders de la télécommunication en Afrique.

Je voudrais donc vous adresser mes vives félicitations pour votre bilan remarquable, à la tête du Groupe Orange.

Je voudrais également vous remercier et à travers vous, le Groupe Orange, pour les importants investissements réalisés en Côte d’Ivoire ainsi que pour l’option prise d’améliorer la qualité des services et de s’adapter continuellement dans le domaine du numérique et de l’innovation. Je saisis, par ailleurs, cette occasion pour inviter le Groupe Orange à poursuivre sur cette lancée.

Je voudrais, enfin, féliciter et remercier Monsieur Mamadou BAMBA, Directeur Général de la société Orange Côte d’Ivoire et ainsi que ses collaborateurs, pour la parfaite collaboration avec le Ministère en charge de l’Économie Numérique et pour les importants résultats atteints par Orange en Côte d’Ivoire.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Je me réjouis de noter que les options de développement stratégique prises par le Groupe Orange sont en droite ligne avec les priorités du Gouvernement de Côte d’Ivoire qui a adopté, en décembre 2021, une stratégie nationale du Numérique, globale et inclusive, sur la période 2022-2025, une stratégie de la Cybersécurité, une stratégie de l’Innovation ainsi que la feuille de route pour la mise en œuvre de la 5G à l’horizon 2023.

A travers ces stratégies, votre vision, Excellence Monsieur le Président de la République, nous l’avons bien perçue, est de créer un environnement visant à encourager les investissements dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication, de promouvoir l’innovation dans ce secteur et de faire de la Côte d’Ivoire, le hub digital de l’Afrique de l’Ouest.

L’écosystème, qui sera ainsi créé, sera favorable à la formation de la jeunesse, à la réduction de la fracture numérique et de la fracture territoriale et mettra également en exergue le savoir-faire technologique ivoirien.

C’est dans ce sens que deux programmes majeurs vont bientôt être lancés.

Le premier vise à garantir une connexion internet de très bonne qualité, à un coût abordable, sur toute l’étendue du territoire national.

Le second vise à équiper tous les ménages, toutes les sous-préfectures, tous les villages, tous les établissements scolaires et tous les centres de santé, d’un ordinateur ou d’une tablette.

Tout en félicitant à nouveau le Groupe Orange pour la construction de ce beau siège social « digital et humain » dont l’ambition est de favoriser le coworking et l’intelligence collective, je voudrais l’inviter, avec tous les autres partenaires de la Côte d’Ivoire, à prendre sa part dans la mise en œuvre des stratégies et des programmes du Gouvernement.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Avec votre permission, je voudrais terminer sur une note personnelle en exprimant ma gratitude à Monsieur Stéphane RICHARD et en saluant mes anciens collègues, les collaborateurs de Monsieur RICHARD, qui sont nombreux dans cette salle et avec qui, le Ministre Bruno KONE et moi-même avons passé des moments de grande complicité professionnelle, lorsque nous travaillions à Orange, aussi bien à Abidjan qu’à Paris.

Monsieur RICHARD, un grand merci à vous et surtout, plein succès dans vos futures entreprises.

