Côte d’Ivoire : l’entrée en vigueur du basculement vers la numérotation à dix chiffres

L’annonce de l’entrée en vigueur du basculement vers la numérotation à dix chiffres circule déjà sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire. Selon l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) il est possible de basculer vers la numérotation à dix chiffres. L’annonce vient d’être faite au cours d’un point de presse de l’ARTCI.

Le Gouvernement ivoirien avait annoncé en février 2020, un basculement vers la numérotation à dix chiffres et qui devrait entrer en vigueur en 2021. “Le basculement vers la numérotation à dix chiffres sera effectif au plus tôt le 31 janvier 2021 ou le 21 février 2021 au plus tard. Le plan actuel de numérotation est arrivé à saturation en raison du rythme de consommation et des besoins en numéros. La numérotation à huit chiffres est entrée en vigueur depuis 2000”, précisait le porte-parole du gouvernement.

Mais en juillet 2020, les choses semblent prendre forme. Pour basculer vers une numérotation à dix chiffres, l’abonné, devra simplement ajouter le nouveau préfixe pour joindre son correspondant :

07 pour les mobiles Orange

05 pour les mobiles MTN

01 pour les mobiles Moov

Pour les numéros fixes, il faudra ajouter :

« 27 » devant les anciens numéros d’ORANGE

« 25 » devant les anciens numéros de MTN

« 21 » devant les anciens numéros de MOOV.

Sapel MONE

