Côte d’Ivoire: Sandrine Roland devient la PCA de la PNCI devant Pépé Michèle

C’est fait. Depuis ce mercredi 27 janvier 2021, le Conseil d’Administration de la Plate-forme de la Presse Numérique de Côte d’Ivoire – PNCI est présidé par Sandrine Roland, Directeur associé de AOS Africa. Elle a été élue PCA au terme d’un scrutin qui l’a opposée lors de cette Assemblée Générale élective à Pépé Michèle, Directrice de Publication de Tembo media et Responsable éditoriale d’Opéra News Côte d’Ivoire.

Sur un total de 14 votants et un suffrage exprimé de 13 Voix et un bulletin nul, Sandrine Roland a obtenu 9 voix contre 4 pour Michelle PEPE, soit 69,23% des voix exprimées contre 30,77% des voix.

Les travaux de ce scrutin se sont déroulés à la salle de conférence de 2A Média Group, en présence de monsieur Claude Kouadio Konan, sous-directeur du Développement des Médias à la DPDM du Ministère de la Communication et des Médias, de Francis Domo, directeur de la presse à l’Autorité Nationale de la Presse (ANP), de Olivier Yro président de l’Organisation des Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI) et de Laurent Aké Nouveau Okoué, 1er vice-président de l’UNJCI – Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire.

« En harmonie avec le bureau exécutif, nous allons conduire des projets, réaliser aussi une stratégie pour atteindre les objectifs de cette plate-forme qui a trois piliers principaux à savoir : fédérer, former et formaliser », a déclaré Sandrine Roland, juste après son élection. Aussi, rappelle-t-elle, la PNCI doit être l’affaire et l’engagement de tous les acteurs de la presse numérique afin de permettre son essor.

Le Conseil d’Administration est composé de huit (8) membres. Ce sont Fatou YATABARÉ (Sista Yat), Directrice Côte d’Ivoire AFRICA RADIO ; Kacou Ange Diagou, Président Directeur Général de NDA GROUP “NEW DIGITAL AFRICA” ; Michèle PÉPÉ, Directrice de Publication de Tembo media et Responsable éditoriale d’Opéra News Côte d’Ivoire ; Sahifoulaye Koné, Directeur RTI Digital et Directeur Commercial et Marketing de RTI Groupe ; Sandrine ROLAND, Directeur Associé d’AOS AFRICA ; Augustin AKOU, Directeur Général 2A Media Group.

Le Conseil d’Administration contrôle la gestion du Bureau exécutif, définit la politique générale de l’association en termes de stratégie, priorise les actions à mener.

La plate-forme de la presse numérique de Côte d’Ivoire (PNCI) est la faîtière fédératrice des acteurs du secteur de la presse numérique. Elle a été créée le 16 janvier 2020. Joël NIANZOU est le président exécutif de la PNCI.

Depuis sa création, la PNCI ne cesse de mener de bonnes actions. Elle a mis à disposition gratuitement un guide pratique pour les entreprises afin de faire face aux difficultés liées à la COVID-19. Elle a organisé le 25 octobre 2020 à Abidjan, une rencontre professionnelle, la première du genre en Afrique, dédiée aux femmes de la presse numérique. Elle a initié en partenariat avec Simplon Côte d’Ivoire, une formation gratuite qualifiante des acteurs du secteur sur 12 mois. Elle assure un monitoring sur la thématique des propos haineux pendant 8 mois, dans le cadre de l’élection présidentielle ivoirienne. Un projet financé par DW Akademie. Deux signatures de convention avec le Sénat de Côte d’Ivoire et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI). Enfin, elle prépare l’organisation de la première édition du salon et des Awards de la presse numérique de Côte d’Ivoire. Un évènement prévu les 26 et 27 février 2021.

