Médias: la Télévision numérique terrestre arrive au Bénin

Le Bénin migre ce vendredi 17 février 2023 vers la Télévision numérique terrestre, la TNT. L’Union internationale des Télécommunications avait fixé d’abord l’échéance aux pays africains en 2015 puis accordé une prolongation jusqu’en 2020. Le Bénin est prêt seulement maintenant et l’événement est historique. Une grande cérémonie de lancement se tient avec tous les acteurs du secteur sur le site de la TNT à Abomey-Calavi à la périphérie de Cotonou.

La TNT s’est fait attendre au Bénin pour deux raisons : l’approvisionnement et l’homologation des décodeurs n’ont pas été finalisés dans les temps et la fiabilisation du réseau technique a été un peu plus longue que prévu.

Le premier bouquet est composé de 12 chaînes de télévisions béninoises gratuites : 4 du service public et 8 privées. Quatre chaînes de radio FM du service complètent l’offre et quatre chaînes de télévisions internationales ont été autorisées.

Le Bénin a construit une trentaine de sites TNT ce qui garantirait une couverture de 96 %, selon les prévisions. Un plan d’activation région par région est prévu pour la réception du signal. Mais pas de TNT dans les foyers sans le kit de réception. Il est composé de décodeurs et d’antenne et sera vendu entre 16 et 18.000 FCFA.

Le signal analogique ne va pas disparaître tout de suite, le temps de bien roder la TNT.

Les autorités ne communiquent pas encore sur les redevances à payer. Selon nos informations, le montant ne sera pas le même pour les chaînes béninoises et les chaînes étrangères.

Image et son de qualité supérieure à l’analogique : c’est l’avantage du numérique, martèlent les professionnels aux Béninois qui attendent que les contenus aussi gagnent en qualité.

