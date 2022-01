Téléphonie mobile : le nouveau Siège social de “Orange Côte d’Ivoire” ( 40 milliards de FCFA) inauguré

Le nouveau Siège social de “Orange Côte d’Ivoire” a été inauguré, le vendredi 14 janvier 2022 dans la commune de Cocody (Abidjan), en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.

Le ministre de l’Economie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Roger Félix Adom, a souligné que la construction de ce nouveau siège contribuera à promouvoir l’Innovation, mais également à positionner davantage la Côte d’Ivoire comme le leader dans le domaine des télécommunications en Afrique et un Hub digital en Afrique de l’Ouest.

Le président directeur général du Groupe Orange, Stéphane Richard, a, quant à lui, expliqué que le nouveau local a pour vocation de contribuer à l’amélioration du bien-être des salariés dans leur environnement de travail.

Stéphane Richard a précisé que son entreprise reste extrêmement engagée dans la vie, le développement et le rayonnement du pays. Il a indiqué que la construction de ce siège est le symbole de l’intérêt de son Groupe pour la Côte d’Ivoire.

Bâti sur une superficie de 18 000 m2, avec une vue panoramique sur la lagune, ce nouveau siège va accueillir, 900 travailleurs de l’entreprise, disséminés auparavant sur plusieurs sites.

Le coût de l’investissement est de 40 milliards de FCFA.

