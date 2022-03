Niger: au moins 19 morts dans l’attaque d’un bus qui revenait de Ouagadougou

Un bus d’une compagnie nigérienne de transport a été attaqué, le mercredi 16 mars 2022, par un groupe de jihadistes lourdement armés sur l’axe Dori-Téra. Au moins 19 passagers, dont le chauffeur du bus qui revenait de Ouagadougou, ont été tués. Le ministre de l’Intérieur du Niger a confirmé l’attaque meurtrière. Les blessés ont été admis à l’hôpital de la ville de Téra toute proche.

L’attaque du bus en provenance de Ouagadougou a eu lieu en territoire nigérien à quelques kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Téra. Dans un premier temps, les jihadistes, à bord de plusieurs dizaines de motos, selon des témoins, ont intercepté un premier bus, non loin du village de Fono.

Après des fouilles et des vérifications d’identité, le bus et ses passagers ont été autorisés à continuer leur route en direction de Téra. Mais cette chance extraordinaire n’a pas souri à la cinquantaine de passagers du second bus violemment attaqué par les terroristes. Au moins 19 personnes au moins ont été massacrées et le bus incendié. Certains passagers qui ont réussi à s’échapper sont toujours portés disparus, quant aux blessés trouvés par l’armée, ils ont été admis à l’hôpital de Téra.

Ces dernières semaines, on constate une recrudescence de la violence terroriste dans la zone des trois frontières, notamment les préfectures de Téra, Bankilaré et Torodi. Cette insécurité va de la pose d’engins explosifs sur des axes routiers aux massacres des populations civiles. Selon le secrétaire général de l’Organisation patronale des gares modernes du Niger, s’il n’y a pas de sécurité sur les tronçons frontaliers avec le Burkina Faso, « les affaires de compagnies de transport vont s’arrêter ».

Une lueur d’espoir vient de la coopération européenne. En effet, selon le président Mohamed Bazoum, la Belgique va construire une grande caserne militaire à Torodi à destination de l’armée nigérienne.

Comments

comments