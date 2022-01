Dimanche 16 janv 2022 ,03h58, nous sommes alertés pour un accident de circulation,Cocody Riviera rond-point Notre Dame de la Tendresse ,direction Akouedo.

Sur les lieux, il s’agit d’une collision entre un véhicule de particulier et un véhicule de nettoyage des rues de la société ECOTI SA.

Bilan fait état de 08 victimes dont 07 DECES certains et une victime évacuée au CHU de cocody.

FPT 11, ASR 11, VSU 13, Officier de garde et police sur les lieux,

Pompes funèbres demandées.

.

Comments

comments