Côte d’Ivoire : le Premier Ministre Patrick Achi a inauguré l’unité d’assemblage de véhicules Iveco Daily Ivoire

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 10 janvier 2022 à Abidjan, à l’inauguration de l’unité d’assemblage de véhicules ” Iveco Daily Ivoire ” de la Société des Transports Abidjanais (SOTRA). L’unité produira 1000 minibus, “Made in Côte d’Ivoire” par an, avec 500 emplois directs et 1500 emplois à terme.

Fruit d’un partenariat entre la SOTRA et l’entreprise italienne IVECO, l’unité fournira le marché local en contribuant au renouvellement du parc automobile. Il approvisionnera également l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre.

Les minibus ” Iveco Daily Ivoire ” sont configurables en ambulances, camions frigorifiques, véhicules de transport de marchandises diverses, véhicules de transport de personnes, etc.

Pour le Premier Ministre, le gouvernement, à travers cette unité, ambitionne de faire de la Côte d’Ivoire un hub logistique et industriel. « Cette unité, grâce à son potentiel de croissance, fera de la Côte d’Ivoire un véritable hub logistique et industriel sous-régional. Un lieu préférentiel de production de pièces détachées, de production mécanique et d’assemblage de véhicules de spécialité ou de machineries agricoles, pour satisfaire la demande nationale comme celle des pays du sous-continent », a déclaré Patrick Achi.

Le Ministre des Transports, Amadou Koné, a indiqué que l’inauguration de la chaîne d’assemblage ouvre une ère nouvelle dans l’industrie automobile en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire, a-t-il dit, a enregistré une croissance historique de 57% de vente de véhicules neufs en 2021, contre 20 % en 2018 et 26% en 2020. Les minibus “Iveco Daily Ivoire” coûteront 30% moins chers que les véhicules importés. La commande pour le marché national jusqu’en 2024 est déjà bouclée.

