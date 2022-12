COTE D’IVOIRE: Ministère du transport, le sénat approuve le budget 2023

Conformément au décret n 2022-301 du 04 mai 2022 portant attributions des membres du gouvernement,. Le ministère des Transports est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de transport. Il a l’ initiative et la responsabilité de développer les actions suivantes: promotion organisation et contrôle du transport privé routier , ferroviaire , fluvio-lagunaire et maritime.

Promotion organisation , réglementation et contrôle du transport privé.

Initiation , application et contrôle de la règlementation relative à la sécurité des transport routier ,aérien, ferroviaire , fluvio-lagunaire et maritime.

Avec un crédit prévisionnel alloué en 2021 pour l’ exercice 2022et qui se chiffre à 77258054275fcfa pour le ministre des transports( pour un taux de réalisation des indicateurs de performance de 83,5) à 986174094fcfa pour le secrétariat d’ état auprès du ministère des transports chargé des affaires maritime on pu faire les réalisations suivantes:

Le déploiement de la SOTRA à Bouaké depuis le 21 septembre 2021 et à Grand Bassam en mai 2022 à travers l’ouverture de deux lignes reliant d’une part Treichville et Bassam (ligne 730) et d’autre part Port-Bouët et Bassam (Ligne 09) ;

L’implémentation en cours de la SOTRA dans les villes de Yamoussoukro (prévue avant fin 2022), Korhogo et San-Pedro. Ce déploiement permettra, outre l’amélioration de la mobilité dans ces villes, la création de plus de 1 200 emplois directs et 2 400 emplois indirects .

La lutte contre les plaques d’immatriculation banalisées ou fausses ;

Le fonctionnement effectif de la commission de retrait des permis avec 376 permis de conduire retirés de janvier à fin octobre 2022 ;

L’amélioration de la situation de la sécurité routière pour le Grand Abidjan au cours du 1er semestre 2022 avec une baisse de 9,79 % pour les accidents, 64 % pour les tués et 10, 39 % pour les blessés.

Au titre du développement des infrastructures portuaires, de la compétitivité des Ports d’Abidjan et de San Pedro

Inauguration du terminal industriel polyvalent de San Pedro le 14 septembre 2022 .

Au titre du développement du transport aérien

– Travaux d’aménagement et de construction des aéroports de Séguéla, Kong, Korhogo et San-Pedro .

Ouverture deux nouvelles liaisons aériennes respectivement à destination de la Guinée Bissau (02 juin 2022) et de l’Afrique du Sud (29 juin 2022) et prochainement à destination de Casablanca ;

La signature le 25 octobre 2022, d’un contrat entre Air Côte d’Ivoire et Airbus portant sur l’acquisition de 02 gros porteurs, A330neo dans le cadre de l’exploitation des longs courriers.

