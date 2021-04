Côte d’Ivoire: renforcement de la sécurité routière le ministre des Transport prend des restrictions

Les innombrables accidents de la route auront eu pour effet de faire bouger les choses au niveau du ministère des transports. Depuis le début de cette année, les accidents de la route on fait des milliers de morts dans le pays. Chaque jour, à notre grand désarroi on apprend un nouvel accident dans certaines villes de l’intérieur et surtout à Abidjan où ils sont les plus mortels. Les multiples plaintes des ivoiriens contre les conducteurs, les policiers de la circulation et des entités qui octroient les permis auront fait bougé les choses.

Ce lundi matin, le ministère des transports semble avoir pris ses responsabilités. On peut lire sur le site officiel du gouvernement la suspension de « TOUS LES INSPECTEURS AFFECTÉS AU SERVICE DES EXAMENS THÉORIQUES ET PRATIQUES ». Leur responsabilité est pointée du doigt dans l’octroi parfois complaisant des permis qui mettent en lumière un vaste réseau de corruption. Ces permis donnés avec complaisance nuisent aux usagers de la route surtout qu’un conducteur mal formé est un danger pour la route.

Le communiqué officiel stipule que ces inspecteurs seront suppléés par des gendarmes pendant cette transition.

Ci-dessous le résumé et le communiqué officiel publiés sur le site du gouvernement:

« Abidjan, le 26 avril 2021. Dans un communiqué, le vendredi 23 avril 2021 à Abidjan, le ministre des Transports, Amadou Koné, a annoncé la suspension de leurs fonctions de tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du Permis de Conduire à compter du lundi 26 avril 2021.

Selon le communiqué, cette décision fait suite à des enquêtes préliminaires et se justifie par la nécessité de lutter efficacement contre la corruption et la fraude dans l’obtention du permis de conduire.

La décision entre dans le cadre du renforcement de la sécurité routière et prenant en compte les causes des accidents graves sur les routes en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour transporter les biens et les personnes dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Par ailleurs, le ministre des Transports rassure les candidats aux examens du Permis de conduire que ceux-ci reprendront dès le lundi 03 mai 2021 et seront assurés par les agents de la gendarmerie nationale pour une période de trois (03) mois, le temps pour le gouvernement d’achever la phase cruciale de la réforme desdits examens. »

