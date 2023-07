France: le train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher que l’avion, selon l’ONG Greenpeace

Alors que l’avion est la mode de transport le plus polluant, il reste bien trop souvent le moins cher. L’ONG Greenpeace publie un comparatif des prix des billets de train et d’avion en Europe, au moment où de nombreux européens partent en vacances. On comprend qu’il est difficile de convaincre les voyageurs d’opter pour un mode de transport écolo.

Pourquoi payer 322 euros pour relier Paris à Valence en Espagne, en train alors qu’on peut faire le même trajet en avion pour 26 euros et économiser par la même occasion 8h ? Difficile pour le rail de rivaliser. En moyenne, selon l’ONG de défense de l’environnement, voyager en train à travers l’Europe, coûte deux fois plus cher qu’en avion. En Europe, le train est en moyenne 2 fois plus cher que l’avion 😨 Pour le climat, nous devons rendre le train accessible à toutes et tous ! Il y a deux explications à cela, pour Greenpeace. La première est une fiscalité inéquitable. L’ONG dénonce les exonérations de taxe sur le kérosène, l’absence de TVA sur les vols internationaux et les subventions dont bénéficient les compagnies aériennes. La seconde, concerne le train cette fois. Un trajet à travers l’Europe implique plusieurs compagnies ferroviaires. Cela signifie qu’il faut acheter des billets distincts pour chacune d’elle, sachant que les prix varient suivant le pays où vous les achetez. De quoi faire rapidement grimper la facture. Greenpeace appelle donc à mettre fin aux cadeaux fiscaux aux compagnies aériennes et à imposer au contraire des contributions pour compenser leur impact climatique et environnemental. Pour favoriser le report vers le train, elle recommande d’interdire les vols court-courriers lorsqu’il existe une alternative raisonnable en train, soit un trajet de moins de 6h. Et d’introduire un système de billetterie européen, pour faciliter les voyages à travers le continent.