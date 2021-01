Sport: Danho Paulin et la FIF, la mise en place du comité de normalisation

Le Ministre des Sports, Paulin Claude Danho a échangé le jeudi 7 janvier 2021 à l’ Auditorium du Ministère des Affaires Étrangères avec les clubs de Football, groupements d’intérêt et journalistes sportifs. Lors de cette rencontre, il a révélé la prise de fonction prochaine du comité de normalisation à la tête de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF). Le Comité de normalisation pour la FIF a commencé à se mettre en place. ..”La FIFA a commencé à s’installer. Elle vient avec les moyens opérationnels pour la gouvernance de la FIF pendant un an”, a – t – il dit avant de présenter ses voeux aux acteurs du football. M. le Ministre a souhaité “que la normalisation soit éphémère, efficace et profitable pour notre pays. Dès le premier jour que la décision a été prise, les comptes de la FIF ne peuvent plus être mouvementés. Faites en sorte que la normalisation soit rapide et que nous retrouvons la normalité”. Il a lancé un appel à la lucidité et à la vérité pour voir la réalité qui nous invite à tourner une page douloureuse de notre football pour écrire une nouvelle page beaucoup plus glorieuse moins des rancœurs et des intrigues. Le Ministère des Sports et le Gouvernement seront à vos côtés. Nous souhaitons que les compétitions nationales et internationales reprennent pour soulager les athlètes et vous mêmes les dirigeants” a-t-il indiqué.Le Premier responsable du sport a signifié que les compétitions nationales et internationales vont reprendre le plus vite.” Les Ivoiriens ont besoin de leur football. Ils ont besoin que leurs enfants jouent au football. Les activités doivent reprendre avec force et vigueur”. Le dernier vœu les invite à la vigilance et à l’humilité pour sortir de l’impasse qui n’arrange pas les générations futures. Au cours des interventions, les Présidents de clubs ont salué la démarche du Ministre qui leur a permis de comprendre le contenu du comité de normalisation. Ils aspirent tous à la paix pour que le sport retrouve son lustre d’antan.A noter que le Directeur de Cabinet, François Alla Yao a d’abord présenté le contexte de la crise à la FIF et fait observer une minute de silence à la mémoire des disparus dont le président Sidy Diallo à l’entame de cette rencontre.

