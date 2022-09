Bolloré Transport & Logistiques Côte d’Ivoire acquiert son premier simulateur dédié à la formation des métiers portuaires

(BOLLORE) – Bolloré Transport & Logistiques Côte d’Ivoire annonce avoir fait l’acquisition de son tout premier simulateur de conduite qui sera mis à la disposition de son centre de formation portuaire panafricain (CFPP) situé à Abidjan. L’entreprise marque ainsi sa volonté d’innover en matière de formation et de proposer de nouvelles méthodes pédagogiques en phase avec les attentes des collaborateurs.

Ce simulateur multi-métiers est le tout premier du genre acquis par le CFPP. Il offre la possibilité aux collaborateurs de compléter leur formation en s’exerçant sur différents types d’engins : portiques de quai, portiques de parc, chariots élévateurs, grues mobiles, poids lourds… Il favorise en outre un apprentissage en toute sécurité avec une prise en main rapide des commandes.

Pour les formateurs, le simulateur va accélérer le rythme des formations et réduire de 30 % le temps d’immobilisation des équipements. Il va également permettre de varier les situations de travail en tenant compte des conditions météorologiques (pluie, vent, brouillard…) habituelles pouvant affecter les manœuvres sur le terrain.

« Nous sommes heureux d’introduire ce simulateur de conduite au sein du CFPP qui va nous permettre d’offrir un nouveau parcours d’apprentissage. Ce dispositif de réalité virtuelle apporte une réelle valeur ajoutée et offre de nombreux avantages en préparant au mieux les apprenants à tous les cas de figure qu’ils peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs métiers. », a déclaré Maryam AÏDARA, Directrice du centre de formation portuaire panafricain.

Premier employeur du secteur de la logistique en Côte d’Ivoire, Bolloré Transport & Logistiques contribue à la formation des acteurs de la logistique et de la manutention portuaire à travers une approche pédagogique moderne et digitalisée venant faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en Côte d’Ivoire.

Son Centre de Formation Portuaire Panafricain, ouvert à tous les collaborateurs de l’entreprise, forme chaque année plus de 500 personnes aux métiers du secteur portuaire et accueille chaque année un nombre croissant de femmes.

À propos de Bolloré Transport & Logistiques Côte d’Ivoire

Présent en Côte d’Ivoire dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, Bolloré Transport & Logistiques emploie aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou. L’entreprise participe activement au développement de la Côte d’Ivoire et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Elle les forme à travers le Centre de Formation Portuaire Panafricain (CFPP) et développe des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur, à l’instar de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB). Bolloré Transport & Logistiques mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.

