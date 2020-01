TOP 10: Les aéroports les plus grands du monde

Si vous avez l’habitude de voyager par voie aérienne, que ce soit pour le tourisme ou affaire, vous avez peut-être déjà eu l’occasion de passer par l’un des aéroports de la liste qui va suivre. En effet, le classement que nous allons dresser dans cet article est celui des dix aéroports avec la plus grande superficie dans le monde.

Même s’ils sont tous de taille impressionnante, vous allez découvrir que le 1er de la liste couvre une surface à peine croyable. Il est vraiment difficile d’imaginer qu’un aéroport puisse être plus grand que de nombreuses capitales du monde, et même certains pays. Pourtant, vous allez voir que c’est bien une réalité!

Sans plus attendre, voici la liste des 10 aéroports les plus grands du monde.

#10 – Aéroport Paris Charles De Gaulle (CDG) – Paris, France – 3237 hectares

L’aéroport Paris Charles De Gaulle occupe non seulement la dixième place parmi les plus grands aéroports du monde, mais il est également le dixième plus fréquenté au monde. Situé à 25km au nord-est de Paris, l’aéroport est aussi classé comme le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Europe.

Paris CDG a ouvert en 1974 et porte le nom du célèbre officier de l’armée française qui a dirigé la Résistance contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L’aéroport couvre un total de 3237 hectares à une altitude de 119m. Air France a son hub principal situé à l’aéroport.

Pour les chiffres, l’aéroport CDG a accueilli environ 72 millions de passagers en 2018 et près de 481 000 mouvements d’avions (décollages et atterrissages). Il possède trois terminaux et quatre pistes asphaltées.

L’aéroport Paris Charles De Gaulle occupe non seulement la dixième place parmi les plus grands aéroports du monde, mais il est également le dixième plus fréquenté au monde. Situé à 25km au nord-est de Paris, l’aéroport est aussi classé comme le deuxième aéroport le plus fréquenté d’Europe.

Paris CDG a ouvert en 1974 et porte le nom du célèbre officier de l’armée française qui a dirigé la Résistance contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L’aéroport couvre un total de 3237 hectares à une altitude de 119m. Air France a son hub principal situé à l’aéroport.

Pour les chiffres, l’aéroport CDG a accueilli environ 72 millions de passagers en 2018 et près de 481 000 mouvements d’avions (décollages et atterrissages). Il possède trois terminaux et quatre pistes asphaltées.

#9 – Aéroport Suvarnabhumi (BKK) – Bangkok, Thaïlande – 3240 hectares

Reconnu officieusement comme l’aéroport de Bangkok, l’aéroport de Suvarnabhumi est le troisième plus grand aéroport d’Asie avec une superficie de 3240 hectares. C’est aussi l’un des plus populaires. En 2012, six ans seulement après son achèvement, Suvarnabhumi était l’endroit le plus prisé pour les photos Instagram dans le monde.

Skytrax a classé Bangkok Suvarnabhumi au 36ème rang des meilleurs aéroports en 2018 dans le classement mondial annuel. Il arbore l’une des plus hautes tours de contrôle de circulation aérienne avec une hauteur de 132m. La tour à elle seule a coûté 18 millions de dollars et son ATC navigue sur 76 vols par heure.

Il sert de plaque tournante pour certaines des principales compagnies aériennes en Asie comme Bangkok Airlines et Jet Asia Airways. En sanskrit, Suvarnabhumi signifie « Terre d’or », une terre mythique, pas trop différente du concept occidental d’El Dorado mais beaucoup plus proche de la Thaïlande.

#8 – Aéroport international du Caire (CAI) – Caire, Égypte – 3625 hectares

L’aéroport international du Caire est le deuxième plus grand aéroport en dehors des États-Unis et le huitième sur la liste des plus grands aéroports du monde. De plus, c’est le plus grand d’Afrique et le deuxième plus fréquenté du continent (après l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg).

L’aéroport a été utilisé comme base des Forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la fin de la guerre, il a été transformé en aéroport civil administré par l’Autorité égyptienne de l’aviation civile. Il abrite deux des plus grandes compagnies aériennes d’Afrique, EgyptAir et Nile Air. Ces deux services desservent régulièrement des passagers du monde entier.

Aujourd’hui, l’aéroport se compose de 3 terminaux et de 3 pistes. Cela permet au trafic d’avoir un flux régulier mais pas trop chargé. L’aéroport international du Caire s’est classé dixième dans le classement des meilleurs aéroports de Skytrax en Afrique en 2018.

#7 – Aéroport international de Shanghai Pudong (PVG) – Shanghai, Chine – 3988 hectares

Situé à environ 30 kilomètres à l’est du centre-ville, l’aéroport de Pudong occupe une surface de 40 kilomètres carrés à une altitude de seulement 4 mètres. C’est la principale plaque tournante de China Eastern Airlines et Shanghai Airlines. L’aéroport de Pudong a un total de trois terminaux passagers, deux principaux et un satellite.

Shanghai Pudong n’est pas seulement le deuxième plus grand aéroport d’Asie ou le septième à l’international, c’est aussi le neuvième plus fréquenté du monde. Et pour ajouter encore une couche à ses statistiques, notons que c’est également le troisième aéroport le plus fréquenté pour le trafic de fret au monde.

L’aéroport international de Shanghai Pudong a été inauguré en 1999. La construction de l’aéroport a coûté 1,67 milliard de dollars et a duré deux ans. Le terminal satellite de l’aéroport est en service depuis octobre 2019.

#6 – Aéroport intercontinental George Bush (IAH) – Houston, TX, États-Unis – 4451 hectares

Anciennement connu sous le nom de Houston Intercontinental Airport, IAH s’étend sur un peu plus de 40 kilomètres carrés, ce qui en fait le cinquième plus grand aéroport des États-Unis et le sixième au monde. Il a été renommé en l’honneur de George HW Bush, 41ème président américain.

L’aéroport, qui dispose de 5 pistes, dessert plus de quarante millions de passagers chaque année, ce qui en fait l’un des aéroports les plus fréquentés aux États-Unis et dans le monde. Il est situé à une altitude de 30 mètres, à environ 37 kilomètres au nord du centre-ville de Houston au Texas.

C’est le deuxième plus grand hub de United Airlines aux États-Unis après Chicago O’Hare. Fidèle à son nom, l’aéroport a des connexions vers 180 destinations internationales. C’est aussi l’aéroport avec le plus de destinations au Mexique: plus de 30

#5 – Aéroport international de Washington Dulles – Washington, DC, États-Unis – 4856 hectares

L’aéroport international de Washington Dulles est un aéroport situé dans l’état de Virginie. Il se trouve exactement à 42 km à l’ouest du centre-ville de Washington DC, dans les comtés de Loudoun et Fairfax. Inauguré en 1962 par les présidents John F. Kennedy et Dwight Eisenhower, il a reçu de nombreux éloges pour son architecture légère et gracieuse.

Cet aéroport couvre une superficie de 4856 hectares et dessert toute la région autour de la capitale américaine. Il abrite 135 portes d’embarquement et propose des vols vers plus de 125 destinations internationales. Bien que Washington Dulles soit le plus grand aéroport de la région de Baltimore-DC, il reste tout de même le moins fréquenté.

Avec l’aéroport de Newark, C’est l’un des deux hubs de United Airlines sur la côte Est. United accueille en effet 61,1% de tous les passagers de l’aéroport.

#4 – Aéroport international d’Orlando – Orlando, États-Unis – 5383 hectares

Orlando International, le quatrième plus grand aéroport du monde, était une base de l’Air Force jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam en 1975. Depuis lors, il a été transformé en aéroport civil et est aujourd’hui le troisième plus grand aéroport des États-Unis avec une surface de 5383 hectares.

Il dessert principalement la région d’Orlando dans le centre de la Floride, qui est une destination touristique très populaire grâce à ses immenses parcs à thème. Plus de la moitié de la population de la Floride peut se rendre à l’aéroport international d’Orlando en moins de deux heures.

Southwest détient de loin la plus grande part de marché de cet aéroport avec 27,7% de la totalité des passagers voyageant sur cette compagnie, soit presque autant que Delta et American Airlines réunies.

#3 – Aéroport international de Dallas/Fort Worth – Dallas, États-Unis – 6963 hectares

L’aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW) à Dallas, au Texas, est le troisième plus grand aéroport au monde par superficie avec ses 7800 hectares. Même si Dallas-Fort Worth est beaucoup plus petit que les deux plus grands aéroports du monde, il est toujours suffisamment grand pour mériter son propre code postal.

DFW est également connu comme l’un des aéroports les plus fréquentés au monde. Il dessert plus de 200 destinations à travers le monde. La destination la plus populaire est Los Angeles en Californie, suivie de Chicago dans l’Illinois. L’aéroport abrite cinq terminaux au total.

Dallas-Fort Worth est le plus grand hub d’American Airlines, qui est à son tour la plus grande compagnie aérienne au monde en termes de taille de flotte. American Airlines exploite près de 70% de tous les vols à destination et en provenance de DFW.

#2 – Aéroport international de Denver – Denver, États-Unis – 13571 hectares

L’aéroport international de Denver (DIA) dans le Colorado est le deuxième plus grand aéroport au monde par superficie et le plus grand aéroport des États-Unis. Il couvre un total de 13726 hectares, ce qui représente plus d’espace que l’île de Manhattan. DIA est également le cinquième aéroport le plus fréquenté d’Amérique avec un service vers 205 destinations sur les cinq continents.

La particularité de Denver International est le fait qu’il est perché à 1655m d’altitude. C’est en partie la raison pour laquelle DIA arbore la plus longue piste des États-Unis. Elle fait près de 5km de long! La longueur supplémentaire aide les vols à décoller dans les conditions de basse pression du Colorado.

L’aéroport a été élu meilleur aéroport d’Amérique du Nord pendant six années consécutives de 2005 à 2010, et a également été nommé aéroport le mieux géré en Amérique par Time Magazine en 2002. Il sert de plaque tournante principale pour Frontier Airlines et arrive en quatrième position pour United Airlines.

#1 – Aéroport international King Fahd – Dammam, Arabie saoudite – 77600 hectares

L’aéroport international du roi Fahd (KFIA) à Dammam, en Arabie saoudite, est le plus grand aéroport du monde avec une superficie de presque 78000 hectares, une surface tout simplement gigantesque qui ridiculise les autres entrées de cette liste et dépasse la superficie totale du pays de Bahreïn! Il couvre plus de 7 fois la taille de Paris intra-muros!

Le plus incroyable dans tout ça ? L’aéroport international du roi Fahd n’accueille qu’environ 10 millions de passagers par an. Pour avoir une meilleure idée de ce que cela représente, l’aéroport Charles de Gaulles reçoit 72 millions de passagers par an et arrive à peine à rentrer dans le top 10 mondial en terme de fréquentation!

La conception de l’aéroport a commencé en 1976 et a été menée par les architectes « Yamsaki & Associates » en collaboration avec « Aerosystems International ». La construction a commencé en 1983 et s’est terminée en 1999 lorsque les opérations commerciales ont commencé.

L’aéroport dispose d’un énorme terminal de 6 étages, dont trois pour le traitement des passagers, un pour les arrivées, un pour les départs et un pour l’embarquement. Le terminal passagers couvre une superficie de 327 000 mètres carrés et il est équipé de nombreux comptoirs clients, dont 66 réservés aux compagnies aériennes saoudiennes et 44 aux compagnies aériennes étrangères.

Les autres comptoirs sont réservés à l’immigration et aux douanes. L’aéroport a une mosquée construite sur le toit du parking et a des conceptions architecturales qui fusionnent le style moderne avec les anciens styles islamiques. La mosquée peut accueillir 2000 fidèles!

L’aéroport possède également le terminal royal qui est réservé à la famille royale, aux hauts fonctionnaires et à d’autres fonctionnaires étrangers. Le terminal royal couvre une superficie de 16 443 mètres carrés.

Abidjantv.net

Comments

comments