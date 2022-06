Transport: premier vol effectué pour Air Côte d’Ivoire à destination de l’Afrique du Sud

Mercredi soir 29 juin, Air Côte d’Ivoire a effectué son vol inaugural pour Johannesburg. L’A320neo de la compagnie ivoirienne est arrivé dans la métropole sud-africaine vers 7h40 (5h40 TU). Désormais, la compagnie desservira cette destination, avec une courte escale à Kinshasa, 4 fois par semaine. C’est le seul vol direct Abidjan-Johannesburg depuis l’abandon de la liaison par South African Airways il y a deux ans.

Pour un peu moins de 1 000 euros, il est désormais possible de relier Abidjan à Johannesburg, avec escale à Kinshasa, en huit heures les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Et dans l’autre sens, les lundis, mardis, jeudis et samedis matins. Jusqu’à maintenant, il fallait compter entre treize et vingt heures, selon qu’on choisissait les compagnies Asky, Ethiopian Airlines ou Kenya Airways notamment, avec à chaque fois de longues correspondances.

Ce projet de liaison, qui figurait dans les plans d’Air Côte d’Ivoire depuis 2019, avait dû être mis entre parenthèse avec la pandémie, mais il avait été relancé par la visite du président sud-africain à Abidjan en décembre 2021. Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa avaient appelé les investisseurs ivoiriens ou sud-africains à venir saisir les occasions de faire des affaires qu’offrent leurs pays respectifs.

Cette desserte sera-t-elle rentable ? En 2020, la South African Airways l’avait abandonnée. Mais Air Côte d’Ivoire compte sur la forte communauté congolaise en Afrique du Sud pour rentabiliser rapidement au moins la partie Kinshasa- Johannesburg.

Une autre liaison vers la Guinée-Bissau

Ce mois-ci, la compagnie ivoirienne a aussi ouvert la ligne Abidjan-Bissau. Une liaison plus « politique » celle-là, décidée par les chefs d’État ivoirien et bissau-guinéen. Air Côte d’Ivoire devrait aussi desservir le Cap-Vert en octobre et le Maroc en novembre.

Melv

Comments

comments