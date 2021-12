2e anniversaire de l’émission “Cœur d’Or-Mains d’Or”

Abidjan, le 01er décembre 2021

A Monsieur / Madame CŒUR D’OR,

à qui je souhaite un joyeux et fructueux mois de décembre

Objet : Demande de prières

Monsieur / Madame CŒUR D’OR,

L’Organisation Non Gouvernementale, LE REFUGE, éditrice de ton émission “Cœur d’Or-Mains d’Or”, émission qui aura 2 ans ce 05 décembre, initie une activité caritative d’envergure, dénommée MON CŒUR AIME, MES MAINS AGISSENT, le samedi 18 décembre 2021, à partir de 09 h, au stade de la mission EPHRATA, sis à la Riviera ”FAYA”.

Ce projet avec pour thème “MÉDIAS ET DROITS HUMAINS : l’enfant en stomie a droit à la santé”, vise à lever des fonds destinés exclusivement aux enfants en difficulté, clairement identifiés par les services de l’ONG ”Christem Enfants en Stomie”.

L’ONG LE REFUGE vient humblement par la présente, solliciter tes prières, pour la réussite de cet événement et l’atteinte de l’objectif de la levée de fonds.

Un match de football de GALA sera organisé, afin de lever les fonds susvisés.

Convaincue que sa requête trouvera une oreille attentive auprès de toi, l’ONG LE REFUGE, te prie de recevoir par anticipation, cher ” CŒUR* D’OR”, l’expression de sa reconnaissance.

Pour l’ONG Le Refuge

La Présidente

Anne BAKOUM

Comments

comments