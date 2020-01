Après le décès tragique de Kobe Bryant: voici la résolution prise par 50 cent « Je ne discute plus avec personne »

Il y’a de ces événements qui changent le sens de toute une vie. Qui amènent à faire une introspection. A se poser des questions essentielles. A aller surtout à un réarmement moral. C’est le cas en ce moment, pour la star du rap américain, 50 cent. Qui vient de prendre une résolution radicale suite au décès tragique de Kobe Bryant.

Mort à 41 ans, dans un accident d’hélicoptère avec sa fille, Gianna, 13 ans et sept autres personnes, Kobe laisse derrière lui toute une nation meurtrie. Les Etats-Unis, les célébrités du monde entier pleurent une légende. Abattu par une telle mort brusque et brutale, 50 cent se rend à l’évidence, c’est la déduction de sa publication, sur son compte Twitter, que tout n’est que vanité. Il écrit ceci : « Je sens que je dois réaliser ce que je veux maintenant dans la vie, après la mort de Kobe. Je dois me concentrer. Je ne discute plus avec personne. Je vais m’en occuper autrement s’il y’a un problème… ». Comme quoi, la vie est telle qu’il faut rester concentré sur l’essentiel. Marquer son passage sur terre de manière positive parce que la mort peut survenir à tout moment. Une résolution de 50 cent, dont chacun devrait s’inspirer.

