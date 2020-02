People: tout sur le love entre le joueur de Lyon Maxwel Cornet et la sœur de deux footballeurs ivoiriens

Né en Côte d’Ivoire, Maxwel Cornet est arrivé à trois ans en France. Talentueux, il intègre le centre de formation du FC Metz à 7 ans. A seulement 16 ans, il fait ses débuts professionnels avec le FC Metz. C’est en 2015 qu’il rejoint l’Olympique de Lyon. Jouissant de la double nationalité, il opte pour les Éléphants, l’équipe nationale de Côte d’Ivoire le 4 Juin 2017 avec qui, il honore sa première sélection dans un match amical face aux Pays-Bas. Régulièrement convoqué en équipe nationale, Maxwel Cornet s’est entiché d’une belle jeune dame qui n’est autre que Mary Kalou, la dernière de la fratrie Kalou. Mary a pour aînés Bonaventure Kalou, l’ancien joueur du Paris Saint Germain, et Salomon Kalou, ex attaquant de Chelsea.

Maxwel Cornet et Mary Kalou, le love a commencé en décembre 2018

Depuis maintenant un an et demi donc, Maxwel Cornet et Mary Kalou se voient régulièrement. Lors de ses séjours à Abidjan, loin des regards indiscrets, Maxwel vit son idylle avec la belle jeune dame qui prend plaisir à arborer le maillot des Éléphants floqué du numéro 11 dont a hérité Maxwel Cornet après la retraite internationale de Didier Drogba. Une love story de haut vol entre deux people pratiquement issus du même milieu, et qui partage les mêmes intérêts, pour le football bien entendu.

Lire sur actupeople

Comments

comments