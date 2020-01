Top 10 artistes les plus riches du monde en 2019

Ces personnages ont, d’une manière ou d’une autre, joué un rôle dans la musique que vous aimez écouter lorsque vous êtes de bonne humeur ou dans vos moments les plus bas, que vous écoutiez les paroles, produisiez, jouiez de l’instrument ou chantiez. impact dans l’industrie aujourd’hui. Ces légendes pour leurs nombreuses années de dur travail, ils ont réussi non seulement à être le meilleur artiste de notre temps, mais aussi les artistes les plus riches du monde.

1. Sir James Paul McCartney

Valeur nette de 1,24 milliard de dollars

Sir James Paul McCartney est en tête de liste des 10 meilleurs artistes du monde en 2019. Il a une valeur nette de 1,24 milliard de dollars en 2019. Né en Angleterre, il est aussi chanteur, multi-instrumentiste, compositeur et auteur de chansons.

Si vous connaissiez les Beatles depuis les années 1960, vous reconnaîtriez probablement Paul McCartney comme il était l’un d’entre eux. Aujourd’hui, il est un musicien pop renommé qui a été reconnu mondialement et dans l’histoire comme le compositeur et interprète les plus réussis de notre temps.

Sa chanson d’hier est la chanson la plus protégée de l’histoire de l’humanité. Il a écrit plus de 190 disques, vendu plus de 100 millions de singles et d’albums et McCartney a porté 21 Grammy Awards, deux fois intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Sans oublier que cet homme a son nom écrit dans le Livre Guinness des Records comme le compositeur et interprète le plus honoré de la musique.

En tant que milliardaire, McCartney a décidé de partager sa richesse en la reversant à des œuvres caritatives, notamment pour des projets liés à la réduction de la pauvreté, aux droits des animaux, aux talents musicaux et à d’autres causes humanitaires.

L’artiste est un personne dont les besoins sont humains parce qu’ils nous inspirent, changent nos humeurs, nous stimulent et nous divertissent. Ces artistes les plus riches 2019 ci-dessus ont atteint les sommets d’être les plus riches pour leur travail acharné dans leurs domaines individuels qui a été reconnu mondialement. Ils rappellent à tous les artistes qu’ils peuvent commencer à partir de ce port. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de la volonté et de la détermination.

2. Andrew Lloyd Webber

Andrew Lloyd Webber est sans doute le compositeur de théâtre musical le plus prospère de notre temps. Il est célèbre pour ses adaptations scéniques et cinématographiques de ses comédies musicales The fantome of opera 2004, Evita 1996, Cats 1994 et Jesus Christ superstar 1973. Il a gagné sa richesse en composant 13 comédies musicales, plusieurs musiques de films.

Au cours de sa carrière, il a reçu trois prix Grammy, un Oscar, quatorze prix Ivor Novello, sept Oliver Awards et un Golden Globe Award. Il a également reçu la prestigieuse étoile du Hollywood Walk of Fame.

Il a également créé la Fondation Andrew Lloyd Webber, dont la plupart sont des talents liés à l’art, la culture et le patrimoine au Royaume-Uni et à travers le monde, des dons de bienfaisance liés au sida, au cancer et au paludisme.

3. Herbert Alpert

Valeur nette de 850 millions de dollars

Né et élevé à Los Angeles en Californie Herbert est un musicien et un directeur d’enregistrement qui est plus souvent lié au groupe connu sous le nom Herb Alpert et le Tijuana Brass ou TJB.

Parmi ses réalisations dans l’industrie de la musique figurent 5 albums no 1, 9 Grammy Awards, un Grammy Award en 2007, une médaille nationale des arts du président américain Barack Obama, 15 albums d’or, 14 prix platine et plus de 73 millions d’albums le globe.

Sa musique et ses talents de trompette font de lui l’un des musiciens les plus performants de tous les temps. En tant que philanthrope, il a créé la Fondation Herb Alpert et les Alpert Awards qui ont pour but d’inspirer les artistes et de financer des causes humanitaires et des projets environnementaux.

4. Sean John Combs

Valeur nette de 750 millions de dollars

Mieux connu sous le nom de P. Diddy, ou Puff Daddy Sean John est un rappeur, un acteur, un homme d’affaires et un auteur de chansons. Il est l’homme derrière le succès d’autres artistes tels que Marie Carey, Lil Kim, Mary J. Blige entre autres. Dans l’industrie cinématographique, il est apparu dans des films tels que A Raisin au soleil, Making the band II, Mandela Long Walk Of Freedom entre autres.

Sean John Combs a des investissements dans une ligne de vêtements appelée Sean par Sean Combs, il possède également près de la moitié des marques de vodka haut de gamme Cîroc Vodka, AQUA Hydrate Water Company est un autre investissement sur lequel il a une participation, Delion Tequila Il a acheté 50% des actions de la société, Blue Fame Marketing Agency et un film de la compagnie de production Revolt qui a produit le film Lawless 2012.

Parmi les récompenses qu’il a remportées, citons trois prix Grammy, quatre prix BET, deux prix vidéo MTV, deux prix Billboard parmi d’autres.

5. Dr. Dre

Valeur nette de 710 millions de dollars

Dr.Dre est un rappeur, un producteur de musique ainsi qu’un investisseur. Il a fait ses débuts en carrière dans les années 1980 quand il a rejoint le groupe de hip-hop N.W.A et en 1992 en solo, il a publié The Chronic qui l’a fait connaître comme l’un des artistes américains les plus vendus en 1990, s. Il a supervisé les carrières de grands artistes tels que 2Pac, Snoop Doggy, 50 Cent, Kendrick Lamar et Eminem entre autres. Il est bien connu pour sa compagnie Beats Electronics qui produit des écouteurs Dr.Dre Beats et Aftermath Entertainment. Au cours de sa carrière, il a remporté 6 Grammy Awards, prix BET Hip-Hop pour le Hustler de l’année 2014, 2015, prix Echo pour le meilleur artiste hip-hop et urbain 2016 parmi d’autres

6. Jay Z

Jaz-z est un artiste hip-hop, un homme d’affaires, un investisseur et aussi le mari de Beyoncé. Son vrai nom est Shawn Corey et est né en 1969. Aujourd’hui, il est devenu l’un des artistes hip-hop les plus riches aux États-Unis et dans l’arène mondiale. En tant qu’ancien président de Def Jam Recordings, un cofondateur de Roc-A-Fella Records et le fondateur de Roc Nation Jay est devenu l’un des artistes les plus vendus au monde ayant vendu des centaines de millions de ses disques. Jay-Z richesse a été contribué par ses investissements dans les lignes de vêtements, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, les réseaux de télévision tels que la révolte et l’agence sportive, entre autres. Il fait partie des 10 artistes les plus riches du monde en 2019.

7. Madonna

Valeur nette de 560 millions de dollars

Madonna est auteur-compositeur, une femme d’affaires, une chanteuse et une actrice aussi. En juin 2016, la valeur nette de Madonna a été calculée et estimée à 560 millions selon des sources crédibles telles que Forbes. Elle est une femme qui a travaillé dur dans l’industrie du divertissement pour devenir l’un des artistes d’enregistrement les plus durables du 20ème siècle. Elle se fait surnommer la “reine de la pop” car elle a influencé de nombreux artistes à travers le monde. A ce jour, Madonna a vendu plus de 300 millions de disques, ce qui a fait que son nom a été inscrit dans le livre des records Guinness en tant que meilleure artiste féminine. Rien qu’aux Etats-Unis, Madonna a vendu plus de 65 millions d’albums certifiés, devenant ainsi la deuxième artiste féminine la plus vendue, d’où la reconnaissance de la meilleure artiste rock féminine du XXe siècle par RIAA. Elle a également remporté de nombreux prix parmi eux 45 de l’industrie phonographique britannique et récemment elle a reçu le prix Bill Boards 2016 de l’année.

8. Emilio Estefan

Valeur nette de 500 millions de dollars

Emilio a ses racines à Cuba, bien qu’il soit aussi musicien américain et producteur. Emilio doit sa fortune à une carrière prospère dans les films et les émissions de télévision, dans la production musicale et dans le métier de musicien. Au cours de sa carrière, il a produit et dirigé de nombreux événements destinés au marché général et à la télévision hispanique tels que les Latin Grammys et d’autres productions HBO. En 2002, le président George W. Bush a nommé Emilio au comité des arts et des sciences humaines où il a produit de nombreux événements musicaux à la Maison Blanche.

9. Sir Elton John

Valeur nette de 480 millions de dollars

Sir Elton John est un compositeur de musique, un pianiste, un auteur de chansons et un acteur qui a fait partie de la liste des musiciens les plus reconnus en Grande-Bretagne et en dehors de ses frontières. Il est le deuxième artiste le plus riche du Royaume-Uni avec une valeur nette de 480 millions de dollars. Au cours de ses 40 années de travail en tant qu’artiste, il a fait vendre plus de 300 millions de disques qui ont fait de lui l’un des artistes les plus prospères de notre époque. Ses efforts ont été reconnus mondialement puisqu’il a remporté 6 prix Grammy, un prix de l’académie, un prix Tony et 4 prix Brit.

Tout comme de nombreux artistes, Sir Elton est un philanthrope où il partage sa richesse avec les moins fortunés de la société, des projets artistiques et d’autres causes humanitaires.

10. Coldplay

Valeur nette de 475 millions de dollars

Ce groupe de rock basé au Royaume-Uni fondé en 1996 a été l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Le groupe est composé du batteur Will Champion, du chanteur Chris Martin, du bassiste Berryman et du guitariste Johnny Buckland. C’était jusqu’en 1998 qu’ils se sont rebaptisés au nom actuel “Coldplay” et là après ce qui a suivi était la sortie de trois Eps The Blue Room, frères et sœurs et de la sécurité.

Au fil des années, le jeu froid a reçu de nombreuses récompenses, dont huit Brit Awards dans la catégorie du meilleur groupe britannique, cinq MTV Video Music Awards, trois World Music Awards, quatre Billboard Music Awards, sept Grammy Awards et plus de 85 millions de disques vendus. planète

